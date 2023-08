Bengal Tea & Fabrics Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le commerce du thé. Les secteurs d'activité de la société comprennent la division du thé et la division de l'immobilier. La division du thé est engagée dans la fabrication et le commerce du thé et de divers articles à valeur ajoutée. La division Thé de la société se compose d'environ trois plantations de thé d'une superficie brute totale d'environ 777,38 hectares (ha) et d'une superficie plantée d'environ 621,73 ha. La production annuelle de thé noir est d'environ 1,4 million de kilogrammes (kg) pour une capacité de production totale d'environ 2,4 millions de kilogrammes. La division immobilière vend des terrains aménagés. L'entreprise Asarwa Mills est spécialisée dans le tissage de tous types de tissus pour costumes et chemises, ainsi que dans la teinture, le blanchiment et le traitement de divers types de tissus.

Secteur Textiles et Cuirs