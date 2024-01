Benjamin Hill Mining Corp. est une petite société canadienne d'exploration aurifère qui se concentre sur l'exploration et le développement du projet Alotta dans le territoire canadien du Yukon. Le projet Alotta est un prospect de cuivre-or-molybdène porphyrique, situé à environ 50 kilomètres (km) au sud du gisement porphyrique Casino, dans la partie non glaciaire de la ceinture porphyrique/épithermale de Dawson Range. La propriété Alotta comprend environ 74 titres miniers qui couvrent plus de 1550 hectares le long de la chaîne de montagnes Dawson, au Yukon.

Secteur Or