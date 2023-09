(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Uru Metals Ltd - Société d'exploration et de développement minier basée à Toronto - Pour l'exercice clos le 31 mars, la société annonce une perte de 1,2 million USD, contre 1,5 million USD l'année précédente. La perte de base et diluée par action était de 0,72 USD contre 0,91 USD. Uru ajoute que les administrateurs ne recommandent pas la proposition d'un dividende final. Le président John Zorbas déclare : "Le projet de sulfure de nickel de Zeb, situé dans la partie nord du complexe du Bushveld, reste l'objectif principal d'URU, grâce à sa participation de 75 % dans Zeb Nickel Corp. et au rôle continu d'URU en tant qu'opérateur technique du projet...".Les récents travaux d'exploration menés par Zeb ont continué à démontrer que le projet recèle l'un des plus grands gisements de nickel non exploités au monde, et les prochains forages devraient démontrer la continuité de la minéralisation de nickel-EGP à plus haute teneur dans l'éponte inférieure de la ressource historique de sulfure de nickel".

----------

Glantus Holdings PLC - Fournisseur de services d'automatisation et d'analyse des comptes fournisseurs basé à Dublin - Pour les six mois se terminant le 30 juin, le chiffre d'affaires s'élève à 6,4 millions d'euros, en hausse par rapport aux 6,6 millions d'euros de l'année précédente. La perte avant impôts est de 949 178 euros, en baisse par rapport aux 1,6 millions d'euros de l'année précédente. La perte par action est de 2,40 euros, contre 4,09 euros l'année précédente. Le 14 août, Genesis Bidco Ltd et le conseil d'administration de Glantus ont déclaré qu'ils étaient parvenus à un accord sur les conditions d'une offre en espèces recommandée par Bidco, qui a été recommandée à l'unanimité par le conseil d'administration de Glantus et en vertu de laquelle Bidco, une société à responsabilité limitée nouvellement constituée et détenue à 100 % par Basware Oy, acquerra l'ensemble du capital social émis et à émettre de Glantus. Les actions seront négociées pour la dernière fois sur l'AIM le 5 octobre, après quoi elles seront annulées le 9 octobre.

----------

Bens Creek Group PLC - Propriétaire d'une mine de charbon métallurgique dans l'État américain de Virginie-Occidentale - Pour l'exercice clos le 31 mars, la société annonce des recettes de 42,2 millions USD, contre 5,4 millions USD l'année précédente. La perte avant impôts est de 24,7 millions USD, contre 25,3 millions USD l'année précédente, tandis que la perte de base par action est de 6,563 cents USD, contre 6,165 cents USD. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements s'élève à 8,1 millions USD, contre 3,4 millions USD l'année précédente. Le directeur général, Adam Wilsons, estime que l'exercice a été "difficile" en raison d'une "série de problèmes, pour la plupart indépendants de notre volonté, y compris une tempête de l'état d'urgence en août 2022". Il affirme toutefois que Bens Creek a franchi avec succès "un certain nombre d'étapes importantes, notamment l'établissement de notre mine souterraine, le début des livraisons par voie ferrée et l'introduction d'une deuxième machine de minage à grande hauteur. En outre, nous avons réussi à lever 6 millions de livres sterling par le biais d'un placement à 30 pence par action pour financer notre transition d'un personnel contractuel à un personnel salarié et pour financer notre flotte d'engins de terrassement, les 'yellow goods'". Il estime que l'année à venir montrera "une amélioration substantielle".

----------

APQ Global Ltd - Investisseur des marchés émergents constitué en société à Guernesey - Au 30 juin, la valeur comptable s'élevait à 5,6 millions d'USD, en baisse par rapport aux 7,2 millions d'USD enregistrés au début de la période. La baisse de la valeur comptable s'explique principalement par les pertes de change sur les CULS, qui s'élèvent à 2 millions USD. La valeur comptable par action a diminué au cours de la période, passant de 9,21 cents US à 7,07 cents US. Pour les six mois se terminant le 30 juin, la société fait état d'une perte d'exploitation avant impôts de 689 121 USD, contre une perte de 9,8 millions USD l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6,4 millions USD, contre 5,5 millions USD. Aucun dividende n'a été versé au cours de la période, comme l'année dernière.

----------

Challenger Energy Group PLC - Société pétrolière et gazière axée sur les Caraïbes et l'Amérique - Pour le semestre clos le 30 juin, les recettes pétrolières nettes s'élèvent à 1,9 million d'USD, contre 2,7 millions d'USD l'année précédente. La perte avant impôts est de 4,2 millions USD, contre un bénéfice de 4,3 millions USD l'année précédente. Le 30 août, Challenger a annoncé un prêt convertible de 3,3 millions de livres sterling, dont 550 000 livres sterling ont été tirées dans un premier temps, le reste pouvant être tiré à l'avenir à la discrétion du groupe, sous réserve de certaines conditions de tirage. Challenger affirme que cette mesure lui fournit les ressources en liquidités nécessaires pour couvrir les besoins de financement du groupe et combler tout déficit de financement au cours des 12 prochains mois.

----------

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.