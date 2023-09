Bens Creek Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui possède et exploite des mines de charbon métallurgique. La société possède le projet minier Benâs Creek en Virginie occidentale, aux États-Unis. La propriété du projet s'étend sur 10 000 acres dans le bassin central des Appalaches, dans l'est des États-Unis, et est située dans la partie sud de l'État de Virginie-Occidentale et à la limite orientale du Commonwealth du Kentucky. La propriété est composée d'environ sept parcelles adjacentes, qui sont contrôlées par des baux et des terres de projet en pleine propriété. L'usine de lavage et l'installation de chargement sont situées sur le terrain en friche. La propriété est louée à Pocahontas Land Corporation et Carbon Fuels Inc. et dispose de tous les permis nécessaires pour mener à bien les opérations minières sur les propriétés louées. Ben's Creek a un accès direct aux marchés intérieurs par le réseau ferroviaire de la Norfolk Southern Railway Company et aux marchés d'exportation par le terminal d'exportation de Lambertâs Point à Norfolk, en Virginie.

Secteur Acier