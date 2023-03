Bens Creek déclare que l'équipement arrive au mineur de charbon après un certain retard

Bens Creek Group PLC - propriétaire d'une mine de charbon métallurgique dans l'État américain de Virginie-Occidentale - déclare que tous les composants d'un deuxième mineur à grande paroi, l'unité 77, provenant de son entrepreneur de mines à grande paroi Mega Highwall Mining LLC, sont maintenant arrivés sur le site après un court retard. L'engin a été assemblé et n'attend plus que l'achèvement de son installation électrique et des tests avant d'être déployé dans la mine.

Adam Wilson, directeur général, déclare : "Les retards dans l'acheminement de l'équipement sur le site ont été décevants ; cependant, tous les composants ont maintenant été livrés et le HWM a été réassemblé sur le site. Nous sommes impatients d'avoir deux mineurs à grande hauteur opérationnels dans un avenir proche. Nous restons très confiants quant aux perspectives d'avenir de l'entreprise.

Cours actuel de l'action : 18,10 pence, en baisse de 0,8 % à Londres jeudi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 79

