Bens Creek Group PLC - propriétaire et exploitant de mines de charbon métallurgique en Amérique du Nord - demande la suspension de la négociation des actions de la société. Cette demande fait suite à la réception, mercredi, d'un avis de rachat de la part d'ACAM GP Ltd, en sa qualité de partenaire général d'ACAM LP. L'avis explique qu'il s'agit du rachat du principal et des intérêts en cours en vertu des billets de prêt non garantis d'environ 7,57 millions USD que Bens Creek a émis à l'ACAM, comme annoncé en juillet 2023. Comme nous l'avons annoncé vendredi dernier, la société est confrontée à de graves problèmes de trésorerie. Par conséquent, elle n'est pas en mesure de rembourser le montant dû à l'ACAM. Par conséquent, elle étudie les options disponibles, qui peuvent inclure la nomination d'administrateurs.

EnergyPathways PLC - Société d'énergie basée dans le West Sussex, Angleterre, principalement axée sur le développement du projet de gaz offshore Marram Field - Continue à faire de solides progrès dans le développement prévu de son projet phare de stockage d'énergie Marram, qui vise à produire du gaz pour la première fois en 2025. Elle déclare que les demandes de licences de production et de stockage de gaz "hors cycle" progressent auprès de l'Autorité de transition de la mer du Nord. Elle note toutefois que la société a été surenchérie pour la demande de bloc de découverte de Castletown lors du 33e cycle d'octroi de licences. Elle ajoute que les discussions progressent avec une grande société régionale d'éoliennes pour la fourniture d'énergie éolienne renouvelable au projet Marram et à un projet britannique élargi de stockage d'énergie en mer d'Irlande. En outre, les discussions progressent bien en ce qui concerne le financement par emprunt et par actions.

Horizonte Minerals PLC - société de développement du nickel axée sur des projets dans l'État de Para, au Brésil - demande la suspension de la négociation des actions de la société jeudi. Explique que, conformément à l'annonce faite en avril, elle n'a pas été en mesure d'obtenir l'intégralité du financement nécessaire pour mener à bien son projet de nickel Araguaia, qu'elle détient à 100 %. Elle conclut malheureusement qu'Horizonte doit être placée sous administration judiciaire afin de préserver la valeur de l'entreprise pour les créanciers et les autres parties prenantes. Elle nomme Geoff Rowley et Chad Griffin de FRP Advisory en tant qu'administrateurs.

SolGold PLC - Société d'exploration de cuivre et d'or axée sur l'Équateur - Au cours des trois mois précédant le 31 mars, la perte avant impôts a augmenté de 30,8 millions USD par rapport aux 23,2 millions USD de l'année précédente. Cette perte comprend une réévaluation de 24,1 millions d'USD du coût amorti du passif financier, alors qu'elle était nulle l'année précédente. Les pertes par action diluée sont de 1,0 cents US contre 1,1 cents.

Angle PLC - Société de biopsie liquide basée à Guildford, Angleterre - Annonce la publication d'une étude utilisant le système Parsortix pour identifier les marqueurs présents dans les cellules tumorales circulantes prélevées chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire métastatique mutant-p53 résistant au platine. L'étude a été menée dans le cadre de l'essai clinique européen multicentrique de phase II GANNET53 et a examiné l'efficacité du ganetespib en association avec le paclitaxel par rapport au paclitaxel seul. Les patients ont été recrutés dans 12 centres cliniques en Allemagne, en Belgique, en France et en Autriche. L'étude a identifié deux marqueurs associés aux CTC ayant une valeur pronostique potentielle. L'analyse de ces biomarqueurs pourrait fournir une indication précoce de la survie sans progression avant les résultats des essais cliniques et suggère que la caractérisation des CTC pourrait être un outil précieux pour les essais de médicaments pharmaceutiques à l'avenir.

Oxford BioDynamics PLC - Société de biotechnologie basée à Oxford - annonce qu'elle collabore avec le King's College, Université de Londres, dans le cadre du suivi immédiat de l'essai APIPPRA, le plus grand essai de prévention de la polyarthrite rhumatoïde à ce jour. Les résultats de cet essai ont été publiés dans la revue The Lancet en février. Ils soulignent que 25 % des patients traités qui avaient initialement montré une réponse ont par la suite développé une polyarthrite rhumatoïde. Le King's College collabore actuellement avec Oxford BioDynamics pour mettre au point des biomarqueurs sanguins pronostiques et prédictifs EpiSwitch afin d'identifier les patients présentant un risque de PR et pouvant bénéficier d'un traitement.

Hellenic Dynamics PLC - cultivateur et fournisseur de produits pharmaceutiques à base de cannabis médical basé en Grèce - conclut un acte d'amendement avec RiverFort Global Opportunities PCC Ltd en ce qui concerne sa facilité de prêt mezzanine non garantie d'un montant maximum de 3 millions de dollars annoncée en octobre. Selon les termes de la facilité, Hellenic devait maintenir une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir satisfaire le solde de la facilité par l'émission de nouvelles actions ordinaires de la société, si elle n'était pas remboursée en espèces. Suite à la récente levée de fonds, Hellenic et Riverfort ont convenu d'amender la facilité pour permettre la réalisation du placement. Les remboursements de juin à septembre seront reportés. En contrepartie, Riverfort facture une commission supplémentaire de 10 % du solde restant dû.

Upland Resources Ltd - Société pétrolière et gazière basée à Jersey et spécialisée dans le Sarawak (Malaisie) - Suite à la réunion avec les principaux responsables de l'État du Sarawak à Londres en avril, Upland Resources Ltd confirme qu'un certain nombre de réunions ont eu lieu à Kuching cette semaine avec les principaux responsables de l'État du Sarawak et avec Petroleum Sarawak. Les discussions ont porté sur la finalisation de la demande d'Upland pour un contrat de partage de pétrole. En outre, Upland confirme qu'elle est actuellement en pourparlers avec cinq sociétés d'exploration et de production établies, y compris des grandes sociétés pétrolières et gazières, en vue de participer à l'exploration et à la production du bloc SK334. Signature de deux lettres d'intention sur des accords potentiels de coentreprise et d'exploitation. Détermination active de l'option qui, parmi les options actuelles, offrira la meilleure valeur pour l'actionnaire. Bolhassan Di, président et directeur général, déclare : "Comme on pouvait s'y attendre, le potentiel du bloc SK334 attire beaucoup d'attention et nous avons déjà des solutions de rechange très sérieuses à envisager. Nous nous attendons à ce qu'il y ait encore beaucoup d'intérêt et, en tant qu'entreprise, nous veillerons à ce que les options que nous choisissons nous fassent progresser, mais aussi à ce qu'elles soient dans l'intérêt à long terme de toutes nos parties prenantes". En outre, Albert May est nommé directeur commercial à partir du 1er mai.

Nexxen International Ltd - Plate-forme technologique publicitaire basée à Tel Aviv - annonce un partenariat avec Stagwell Inc, société cotée au Nasdaq, pour offrir des solutions de données et des applications intégrées au sein de Stagwell Marketing Cloud.

Murray International Trust PLC - fonds d'investissement basé à Edimbourg, géré par abrdn PLC - Rembourse son prêt à taux fixe à 5 ans de 30 millions de livres sterling auprès de The Royal Bank of Scotland International Ltd. Après le remboursement, les emprunts se composent de 50 millions de livres sterling en billets de prêt non garantis, arrivant à échéance en mai 2031 et de 60 millions de livres sterling en billets de prêt non garantis arrivant à échéance en mai 2037. Le coût pondéré de l'emprunt sur la base de ces emprunts sera de 2,56 %.

UK Commercial Property REIT Ltd - Investisseur en immobilier commercial axé sur le Royaume-Uni - déclare que le plan d'arrangement par lequel la fusion avec Tritax Big Box REIT sera facilitée devient effectif. Les transactions sur les actions de la société ont été suspendues jeudi et les actions seront annulées vendredi.

Aviva PLC - Assureur basé à Londres - Avertit les détenteurs de 700 millions d'euros d'obligations datées à 3,875% de type Tier 2 reset qu'Aviva remboursera les obligations en totalité le 3 juillet.

Gresham Technologies PLC - Logiciel et services pour l'intégrité des données et la gestion financière, basé à Londres - La réunion du tribunal et l'assemblée générale qui se sont tenues jeudi ont approuvé le plan d'arrangement par lequel l'offre d'achat de Gresham par STG Partners LLC sera faite. En avril, Gresham a accepté une offre de rachat de près de 150 millions de livres sterling de la part de fonds conseillés par la société de capital-investissement STG. Les actionnaires recevront 163 pence par action en espèces. Gresham prévoit également de verser un dividende intérimaire pour 2023 de 0,75 pence par action, ce qui porte la valeur totale de l'offre à 163,75 pence par action.

