Bens Creek Group PLC - propriétaire et exploitant de mines de charbon métallurgique aux Etats-Unis, y compris le projet minier Bens Creek de 10 000 acres en Virginie occidentale - nomme Chris Walker au poste de directeur général de sa filiale d'exploitation Bens Creek Operations LLC ou BC Operations, à compter du 6 mars. À l'issue d'un audit préalable, il rejoindra le conseil d'administration et deviendra PDG de Bens Creek. Le PDG actuel, Adam Wilson, quittera ses fonctions de PDG de BC Operations à la suite de la nomination de Walker, mais restera membre du conseil d'administration et PDG de Bens Creek jusqu'à ce que Walker rejoigne le conseil d'administration. M. Wilson restera employé de BC Operations jusqu'au 31 octobre afin d'assurer une transition ordonnée. Walker a récemment occupé le poste de directeur financier et de directeur de la restructuration pour les actifs américains d'Allegiance Coal Ltd.

Global Smaller Cos Trust PLC - fonds d'investissement londonien axé sur les petites entreprises - annonce que le directeur non exécutif Randeep Grewal rejoindra Monks Investment Trust PLC, société cotée au FTSE 250, en tant que directeur non exécutif, à compter du 1er mars.

Legal & General Group PLC - Assureur et gestionnaire d'actifs basé à Londres - La directrice non exécutive Carolyn Johnson devient directrice non exécutive de la compagnie d'assurance Beazley PLC, cotée au FTSE 100, à compter du 1er mars.

M&C Saatchi PLC - Agence de publicité basée à Londres - Embauche Zaid Al-Qassab, directeur marketing sortant du diffuseur Channel 4, en tant que nouveau directeur général à compter du 13 mai. La nomination suivra la procédure réglementaire normale de diligence raisonnable, après quoi Zillah Byng-Thorne, présidente exécutive par intérim, reprendra son rôle de présidente non exécutive. Al-Qassab a été nommé CMO de Channel 4 en septembre 2019, "où il était responsable du marketing, du numérique, du produit, de la communication et des relations publiques, de la publicité, des médias et de la continuité, de son agence créative interne primée 4creative et de son agence de contenu numérique et de divertissement de marque 4Studio." Il a précédemment travaillé en tant que directeur de la marque et du marketing chez BT PLC de 2016 à 2019, et est actuellement directeur non exécutif de l'Advertising Standards Agency depuis avril 2018. Byng-Thorne déclare que sa nomination est "vraiment un moment passionnant" qui "aidera à façonner M&C Saatchi pour l'excellence sur la scène mondiale".

Al-Qassab déclare : "Je pense que M&C Saatchi a une opportunité de croissance unique, en capitalisant sur sa combinaison de services de publicité et de marketing spécialisé, et sur sa focalisation incessante sur des solutions créatives basées sur la compréhension du client, avec une offre agile, globale et intégrée."

