JOUR DE TRADING : Tekmar lance une levée de fonds, le président d'Artemis démissionne

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Active Energy Group PLC - entreprise internationale d'énergie renouvelable basée sur la biomasse - Fait le point sur les activités du premier trimestre. L'entreprise indique qu'elle dispose de fonds suffisants pour financer toutes les activités actuelles de marketing et de vente nécessaires pour accélérer et achever le premier déploiement commercial et les premières livraisons de CoalSwitch. La première production du produit CoalSwitch devrait commencer au cours du deuxième trimestre et ces volumes seront disponibles pour être livrés aux clients potentiels d'AEG. Les volumes de production initiaux restent ciblés à un taux annualisé de 35 000 tonnes par an pour les livraisons aux clients d'AEG aux États-Unis et en Europe.

Bens Creek Group PLC - propriétaire d'une mine de charbon métallurgique en Amérique du Nord qui approvisionne l'industrie sidérurgique - a l'intention d'acquérir une participation supplémentaire de 26 % dans Ben's Creek Rail Holding LLC pour 169 000 USD. Cette transaction en espèces vient s'ajouter à l'annonce du 23 décembre et porte la participation de Bens Creek à 52 %. Suite à cette transaction, Bens Creek conservera le droit d'acquérir les 48% restants pour un montant supplémentaire de 312.000 USD, à régler en deux tranches.

Tekmar Group PLC - fournisseur de premier plan de technologies et de services pour les marchés mondiaux de l'énergie offshore - annonce une offre de souscription, de placement et de vente au détail pour lever 7,3 millions de livres sterling par l'émission d'un maximum de 80,8 millions d'actions nouvelles à 9 pence chacune. En outre, SCF-IX LP et un directeur proposé, Steve Lockard, fourniront un investissement stratégique dans la société par le biais d'une souscription de 47,5 millions d'actions au prix d'émission afin de lever 4,3 millions de livres sterling et d'un prêt convertible d'un montant maximum de 18 millions de livres sterling. Le produit de cette opération permettra de renforcer le bilan de l'entreprise alors qu'elle s'oriente vers une croissance rentable soutenue, tout en investissant pour tirer parti des opportunités de croissance organique. La levée de fonds de SCF-IP LP est conditionnée à l'approbation par les actionnaires de renoncer à l'obligation pour SCF-IX LP et Steve Lockard de faire une proposition générale en vertu de la règle 9 du code des offres publiques d'achat. Tekmar annonce qu'elle a levé à ce jour 6,3 millions de livres sterling par le biais du placement auprès des investisseurs existants et de la souscription auprès de SCF-IX LP et de Lockard.

Georgia Capital PLC - Investisseur basé à Tbilissi qui se concentre sur les entreprises nationales en Géorgie - annonce la vente de trois actifs de son activité d'hôtellerie. Il s'agit de deux hôtels opérationnels à Tbilissi, actuellement gérés sous la marque Ramada Encore, suivis d'un terrain vacant pour un montant de 28 millions d'USD. Le produit de la vente sera utilisé pour améliorer le bilan. La dette nette devrait diminuer de 76 %, passant de 37 millions d'USD au 31 décembre à 9 millions d'USD.

Pires Investments PLC - société d'investissement basée à Londres et spécialisée dans les technologies de nouvelle génération - signale que LandVault, un grand constructeur de métavers du Sure Valley Ventures Fund dans lequel Pires détient une participation, a levé 3 millions de dollars supplémentaires après avoir étendu son cycle de financement de série B. Le produit de cette levée de fonds sera utilisé pour améliorer le bilan. Le produit de cette levée de fonds devrait être utilisé pour développer la croissance des opérations commerciales de la société à Dubaï, en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Circle Property PLC - acquéreur, développeur et gestionnaire d'actifs de bureaux régionaux au Royaume-Uni - annonce que les ventes de 400 Pavilion Drive, Northampton et Concorde Park, Maidenhead, sont maintenant terminées. Conformément à la stratégie et avec un actif restant dans la société, John Arnold, directeur général, et Edward Olins, directeur de l'exploitation, se retireront de la société avec effet immédiat. Cette décision reflète la réduction des exigences commerciales auxquelles sont soumis les dirigeants, alors que l'entreprise se désengage avant l'annulation de la cotation sur l'AIM.

Artemis Resources Ltd - société minière ayant des projets dans les secteurs de l'or, du cuivre et du cobalt en Australie - annonce la démission de Mark Potter en tant que président non exécutif à la date d'aujourd'hui pour se concentrer sur ses autres obligations professionnelles. Guy Robertson est nommé président exécutif par intérim, tandis que la société prend des mesures pour procéder à une nomination permanente. Le Dr Simon Dominy, actuellement directeur technique, assumera également le rôle de directeur général par intérim.

