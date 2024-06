Benson Hill, Inc. est une société de technologie agricole. La société propose CropOS, une plateforme de conception et de développement de produits qui utilise la sélection prédictive et d'autres outils avancés tels que la technologie d'édition de gènes CRISPR. La société vend des graines de soja, de l'huile de soja, de la farine de soja, des flocons de soja, de la farine de soja et de la farine texturée, des pois jaunes transformés et des semences, ainsi que des droits de licence et des redevances technologiques. Sa plateforme CropOS regroupe des couches de données protéiques, génomiques et stratégiques exclusives pour la sélection prédictive à l'aide de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage machine (ML), et son Crop Accelerator, une installation intérieure de sélection et de prototypage rapide fonctionnant tout au long de l'année. Elle développe un portefeuille de semences diversifié couvrant les marchés clés, tels que les ingrédients protéiques, l'aquaculture et les aliments pour animaux spécialisés, ainsi que les huiles végétales. La société vend ses produits en Amérique du Nord, en Europe et dans plusieurs pays du monde.

Secteur Pêche et agriculture