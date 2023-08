Bentley Systems, Incorporated est une société de logiciels d'ingénierie des infrastructures. Les solutions logicielles de la société sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports en commun, d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services publics, de bâtiments et de campus, et d'installations industrielles. Elle exerce ses activités dans le secteur du développement et de la commercialisation de logiciels informatiques et de services connexes. Ses logiciels permettent des flux de travail numériques entre les disciplines d'ingénierie, les équipes de projet distribuées, les bureaux et le terrain, et entre les facteurs de forme informatique, y compris les ordinateurs de bureau, les services natifs en nuage, les appareils mobiles et les navigateurs Web. Elle fournit des solutions via des environnements sur site, en nuage et hybrides. Les offres de la société comprennent des applications basées sur MicroStation pour la modélisation et la simulation, ProjectWise pour la réalisation de projets, AssetWise pour la performance des actifs et des réseaux, et la plateforme iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructure.

Secteur Logiciels