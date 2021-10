Bentley Incorporated : Le groupe The Cohesive Companies se développe dans le domaine des infrastructures de transport à l'échelle mondiale via l'acquisition d'OXplus et la relève de la direction

Le Dr Mark Bew MBE nommé PDG

Le groupe The Cohesive Companies, une unité commerciale d'intégrateurs numériques détenue à part entière par Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, mais gérée de manière indépendante, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'OXplus, le spécialiste de la gestion des actifs ferroviaires, dont le siège est à Veghel, aux Pays-Bas. Cette acquisition coïncide avec la nomination du Dr Mark Bew MBE au poste de PDG de The Cohesive Companies. Il succède à Noah Eckhouse, qui a pris sa retraite après 17 ans de service exemplaire au sein de Bentley Systems couronnés par la création, avec la fusion de plusieurs autres organisations, du groupe The Cohesive Companies en 2020. OXplus est la sixième marque à entrer dans le giron de The Cohesive Companies dans le cadre de sa mission consistant à délivrer les meilleurs résultats d'un point de vue social, économique et environnemental pour les clients du secteur des infrastructures.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20211006006039/fr/

OXplus a réalisé deux grands projets de mise en œuvre d'IBM Maximo en 2020-2021 à Riyad en travaillant avec les exploitants et les responsables maintenance sur les six lignes de métro, soit un total de 176 kilomètres de voies et d'infrastructures, 85 gares et 470 voitures sans conducteur. Ce projet est considéré comme le plus grand projet ferroviaire urbain au monde hors territoire chinois. (Photo : Business Wire)

OXplus vient en aide aux propriétaires, aux exploitants et aux acteurs en charge de l'entretien d'infrastructures ferroviaires, ainsi qu'aux fabricants de matériel roulant du monde entier, en leur fournissant des outils et des solutions numériques qui leur donnent une connaissance approfondie de la performance de leurs actifs. OXplus met au point des systèmes intelligents qui offrent des expériences clients exceptionnelles et exploitent les données IdO pour prédire efficacement quand une réparation ou une intervention sera nécessaire. Ces systèmes permettent d'éviter les temps d'indisponibilité, de réduire les coûts opérationnels et de planifier efficacement la gestion des actifs. L'acquisition d'OXplus, fondé en 2010, va accélérer l'expansion de la présence du groupe The Cohesive Companies dans le domaine de la gestion des actifs d'entreprise en Europe et ailleurs. Par exemple, OXplus a récemment soutenu le prestigieux projet du métro de Riyad, le plus grand projet de métro à phase unique en cours dans le monde, et travaille également avec Siemens Mobility pour mener à bien efficacement la maintenance de la nouvelle flotte de trains du métro de Riyad.

M. Bew a rejoint Bentley Systems et le groupe The Cohesive Companies lors de l'acquisition, en 2020, de PCSG, cabinet de consultance en environnement bâti, basé au Royaume-Uni et qui fournit des services de conseil et des solutions numériques aux principaux propriétaires et exploitants du secteur des transports dans le monde. Parmi ses projets et clients emblématiques, citons HS2, le plus grand projet d'infrastructure d'Europe, qui vise à développer un jumeau numérique de l'ensemble du système ferroviaire ; Highways England (National Highways), exploitant du réseau routier stratégique du Royaume-Uni ; et Heathrow Airport Ltd. Avant de codiriger PCSG, M. Bew a occupé des postes de direction dans les domaines de l'information et des systèmes commerciaux au sein des entreprises Costain et URS-Scott Wilson. Basé à Londres, M. Bew a également présidé le groupe de travail BIM du gouvernement britannique, qui a dirigé les travaux visant à intégrer les techniques et processus numériques dans les principaux programmes d'infrastructure du secteur public britannique.

George Church a quant à lui été nommé directeur de l'exploitation au sein de The Cohesive Companies. Basé à Boston, aux États-Unis, M. Church apporte des connaissances et une expertise approfondies acquises au cours de ses 27 années passées chez Bentley Systems, notamment en tant que vice-président senior du département commercial des services professionnels.

Mark Bew a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'OXplus pour renforcer le poids du groupe The Cohesive Companies dans toutes les régions et tous les secteurs. Notre succès collectif et nos courbes d'apprentissage dans la réalisation des projets menés à bien même en travaillant de manière totalement virtuelle tout au long de la pandémie ont prouvé l'efficacité de notre stratégie : nous continuons de rassembler et d'attirer des talents de classe mondiale. C'est plein d'enthousiasme que je succède à Noah Eckhouse, et j'ai pleinement confiance en nos compétences uniques. Nous sommes un intégrateur numérique travaillant sur l'intégralité du cycle de vie, nos résultats sont moteurs de transformation dans les domaines de l'environnement bâti et naturel, et ce indépendamment des choix d'investissement de nos clients parmi les revendeurs de technologies. Je suis fier que les compétences d'OXplus en matière d'exploitation et d'optimisation des services ferroviaires et de transport nous aident désormais à concrétiser cette vision, reflétée dans les projets de jumeaux numériques du secteur public britannique, des avantages sociaux accrus que peut offrir l'infrastructure. »

Henri Snijders, PDG d'OXplus, a déclaré : « Nous sommes ravis qu'OXplus rejoigne The Cohesive Companies. Cela nous permettra de renforcer notre position en tant que cabinet de consultance de premier plan dans le domaine numérique pour les secteurs ferroviaires et des transports. Je tiens à remercier toute l'équipe d'OXplus pour son travail et son dévouement, sans lesquels cette étape importante n'aurait jamais pu se concrétiser. »

Richard Van Dongen, directeur commercial d'OXplus, a ajouté : « Les progrès dans le passage au numérique donnent lieu à des améliorations dans les grands projets ferroviaires, et laissent entrevoir peu à peu les avantages révolutionnaires qu'apportent des jumeaux numériques de l'infrastructure et du matériel roulant. Nous savons qu'ensemble, nous pouvons apporter une valeur opérationnelle accrue au secteur des transports. »

##

À propos de The Cohesive Companies

Le groupe The Cohesive Companies constitue une unité commerciale gérée de manière indépendante mais détenue à part entière par Bentley Systems (Nasdaq : BSY, l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, www.bentley.com). Le groupe The Cohesive Companies fournit des services de consultance et des stratégies d'intégration de systèmes et de technologies pour aider les propriétaires-exploitants à faire progresser leurs environnements de modélisation BIM et de gestion des actifs d'entreprise (EAM), de gestion des informations sur le cycle de vie des actifs (ALIM), et de gestion des performances des actifs. Notre expertise unique et complète en matière de jumeaux numériques d'infrastructure s'étend des plateformes de développement aux systèmes opérationnels, du cloud aux appareils mobiles, de la livraison d'actifs à l'optimisation du service client, et au-delà de la mise en œuvre de diverses technologies, de la gestion du changement à la refonte des processus d'affaires. Le groupe The Cohesive Companies rassemble et décuple à l'échelle mondiale la portée et l'expertise de Cohesive Solutions, Cohesive Asset Performance, SRO Solutions, PCSG, Ontracks Consulting et OXplus. www.cohesivecompanies.com

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, Cohesive Solutions, Cohesive Asset Performance, Ontracks, OXplus, PCSG, SRO Solutions et The Cohesive Companies sont des marques déposées ou non déposées ou des marques de service de Bentley Systems, Incorporated ou de l'une de ses filiales à part entière directes ou indirectes. Toutes les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211006006039/fr/