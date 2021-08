Bentley Incorporated : Systems annonce l'acquisition d'Imago par Seequent

Intégration d'une plateforme d'imagerie géoscientifique basée sur le cloud avec des outils de gestion et de modélisation des données géologiques, pour aider à résoudre les problèmes liés à la terre, à l'environnement et à l'énergie.

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie des infrastructures, a annoncé aujourd'hui que son unité commerciale Seequent avait acquis Imago Inc, un développeur de logiciels basés sur le cloud pour la capture et la gestion de l'imagerie géoscientifique. Cette acquisition permettra d'élargir le portefeuille de solutions technologiques de Seequent tout en renforçant les capacités de cloud computing pour aider les géoscientifiques et les ingénieurs à résoudre les problèmes liés à la terre, à l'environnement et à l'énergie.

Imago établit un processus cohérent pour capturer des images de haute qualité, qui s'intègrent aux flux de travail existants et permettent l'application de l'apprentissage automatique. Imago affiche instantanément à la fois les résultats de l'apprentissage automatique et les images pendant les phases d'interprétation et de modélisation. Les outils de masquage et de classification d'Imago, visibles à l'écran, exportent les données pour entraîner les modèles. La bibliothèque d'images géologiques d'Imago, basée sur le cloud, fournit des informations de première main qui consolident le travail d'interprétation et de modélisation des utilisateurs.

La plateforme basée sur le cloud d'Imago permet de saisir, de cataloguer et d'examiner des images de carottage (type de forage d'exploration) et de copeaux provenant de n'importe quelle source, afin de prendre en charge tous les aspects du processus géologique, de l'exploration au contrôle de la teneur. Le développement continu de l'apprentissage automatique d'Imago permettra de franchir une nouvelle étape dans l'interprétation des données géologiques.

Des entreprises minières du monde entier utilisent la solution d'Imago conjointement à des outils de gestion et de modélisation des données géologiques pour permettre aux équipes de prendre des décisions plus sûres et plus rentables à l'aide d'images de haute qualité disponibles instantanément. Seequent comprend déjà Leapfrog, Oasis montaj, Target et MX Deposit de Minalytix avec la solution d'Imago, ce qui permet aux géologues, ingénieurs et autres parties prenantes d'extraire facilement des connaissances et d'en apprendre plus à partir de l'imagerie géoscientifique. L'objectif est de libérer un potentiel important pour le secteur minier, entre autres, en transformant les données d'images en informations significatives pour les activités géologiques.

Graham Grant, président-directeur général de Seequent, a déclaré : « Quelle étape passionnante que de voir l'équipe d'Imago rejoindre nos rangs pour faire progresser Seequent vers le cloud. Nous explorons continuellement de nouvelles façons de fournir de nouvelles technologies et solutions pour résoudre les problèmes liés aux flux de travail, améliorer l'efficacité opérationnelle et apporter une valeur accrue à nos utilisateurs qui travaillent à résoudre certains des plus grands défis des secteur civil, environnemental et énergétique de notre époque. Cette acquisition montre bien la croissance continue de Seequent et notre engagement à contribuer positivement au développement des secteurs dans lesquels nous œuvrons à travers le monde. »

Federico Arboleda, cofondateur d'Imago, a déclaré : « Nos petites équipes de Phoenix et de Perth sont ravies d'unir leurs efforts à ceux de Seequent, car cela nous permettra d'étendre considérablement les solutions d'Imago à l'exploitation minière et à d'autres marchés. Nous avons créé Imago pour aider les sociétés minières à gérer le nombre et le volume élevés des images géologiques et à exploiter au mieux la valeur considérable de l'imagerie géoscientifique. Les données d'images constituent une source de données de plus en plus importante dans le domaine des géosciences, et peuvent provenir de n'importe quelle source, y compris de photos de noyaux, de photos hyperspectrales ou aériennes, de drones ou encore d'appareils portatifs. Transformer ces images en véritables connaissances deviendra encore plus important à mesure que les besoins d'automatisation augmenteront. »

Légende : Boîtes à noyaux affichées dans la plateforme d'Imago (à droite) et dans Leapfrog Geo (à gauche). Le géologue peut cliquer sur le tracé du forage pour afficher les photos de noyaux correspondantes dans Imago, sous la forme d'un trou de forage, au niveau du chemin approprié. Le géologue peut en permanence valider les diagraphies et les analyses à l'aide des images originales du matériau rocheux.

Légende : Imago aide les entreprises à déployer des processus qui améliorent la capture d'images de noyaux.

À propos de Seequent

Seequent, une société Bentley, est leader mondial dans le développement de puissantes technologies d'analyse, de modélisation et de collaboration pour la compréhension des géosciences et des solutions de conception technique. Nos solutions permettent l'analyse de données complexes, la gestion des risques et une prise de décision de qualité concernant les enjeux liés à la terre, à l'environnement et à l'énergie.

Le logiciel Seequent est utilisé sur des projets à grande échelle dans le monde entier, notamment la construction de tunnels routiers et ferroviaires, la détection et la gestion des eaux souterraines, l'exploration géothermique, la cartographie des infrastructures sous-marines, l'évaluation des ressources et le stockage souterrain de combustible nucléaire irradié.

L'empreinte mondiale de Seequent comprend son siège social basé à Christchurch et ses centres de R&D à Christchurch et au Canada, et un réseau de bureaux à travers la région Asie/Pacifique, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe, desservant des organisations avec des solutions souterraines de pointe dans plus de 100 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.seequent.com ou suivre Seequent sur LinkedIn ou Twitter.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser les infrastructures du monde entier, soutenant à la fois l'économie mondiale et l'environnement. Nos solutions logicielles sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports en commun, d'installations de distribution et de traitement d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services publics, de bâtiments et de campus, et d'installations industrielles. Notre offre comprend des applications basées sur MicroStation pour la modélisation et la simulation, ProjectWise pour la réalisation de projets, AssetWise pour la performance des actifs et des réseaux, et la plateforme iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructures. Bentley Systems emploie plus de 4 000 collègues et génère des revenus annuels de plus de 800 millions de dollars dans 172 pays.

https://www.bentley.com/fr

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, le logo Bentley, AssetWise, Imago Inc, iTwin, Leapfrog, MicroStation, Oasis montaj, ProjectWise, Seequent, le logo Seequent et Target sont des marques déposées ou non déposées ou des marques de service de Bentley Systems, Incorporated ou de l'une de ses filiales directes ou indirectes détenues à 100 %. Toutes les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

