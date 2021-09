Bentley Incorporated : Systems annonce les finalistes du concours Going Digital Awards in Infrastructure 2021

Les finalistes du concours Future Infrastructure Star Challenge, réservé aux étudiants, seront également annoncés

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l’éditeur de logiciels d'ingénierie des infrastructures, a annoncé aujourd'hui les finalistes du concours Going Digital Awards in Infrastructure 2021. Ce programme annuel de remise de prix met à l'honneur le travail extraordinaire des utilisateurs de logiciels Bentley qui font progresser la conception, la construction et l'exploitation des infrastructures dans le monde entier. Seize jurés indépendants ont sélectionné les 57 finalistes parmi près de 300 candidatures soumises par plus de 230 organisations de 45 pays, dans 19 catégories.

Les lauréats du Future Infrastructure Star Challenge, réservé aux étudiants, seront également annoncés. Ce défi offre aux étudiants du monde entier une plateforme pour développer un concept ou une idée sur la façon dont ils peuvent changer le monde grâce aux infrastructures. Cinq jurés indépendants, des experts des produits Bentley, ont sélectionné les 10 finalistes parmi 144 projets soumis depuis de 61 pays et représentant différentes catégories d'infrastructure. Les lauréats seront désignés par un panel d'experts des produits Bentley et de jurés externes. Découvrez les finalistes du Future Infrastructure Star Challenge.

Pour la première fois cette année, tous les lauréats seront annoncés lors des présentations de la conférence le 2 décembre 2021, dans le cadre du concours Year in Infrastructure. Cette série d'événements virtuels se déroule du 1er novembre au 2 décembre 2021. Plus de détails ci-dessous.

Les finalistes du concours Going Digital Awards in Infrastructure présenteront leur projet dans leur catégorie respective les 1er, 8, 15 et 22 novembre. Si vous voulez assister à leur présentation, rendez-vous sur le site yii.bentley.com. Écoutez ce que les utilisateurs à l'origine de ces projets d'infrastructure extraordinaires ont à raconter sur la façon dont elles ont tiré parti des avancées numériques pour obtenir des résultats sans précédent.

Les finalistes du concours Going Digital Awards in Infrastructure 2021 sont :

Ponts

CCCC Third Harbor Engineering Co., Ltd. – Nanyanjiang Intercity Railway Front-End Engineering Project, Changshu, Jiangsu, Chine

– Nanyanjiang Intercity Railway Front-End Engineering Project, Changshu, Jiangsu, Chine Hatch – Lathams Road Bridge, Carrum Downs, Victoria, Australie

– Lathams Road Bridge, Carrum Downs, Victoria, Australie New York State Department of Transportation – East 138th Street over the Major Deegan Expressway, New York, New York, États-Unis

Bâtiments et campus

Arab Engineering Bureau – Al Thumama Stadium, Doha, Qatar

– Al Thumama Stadium, Doha, Qatar Center for Industrial Technological Studies and Services No. 33 – CETIS 33 BIM Workshop, Mexico, Mexique

– CETIS 33 BIM Workshop, Mexico, Mexique Volgogradnefteproekt, LLC – High-tech Multifunctional Medical Complex, Yukki, Saint-Pétersbourg, Russie

Villes numériques

Hubei International Logistics Airport Co., Ltd., Shenzhen S.F. Taisen Holdings (Group) Co., Ltd., Airport Construction Engineering Co., Ltd. – Ezhou Huahu Airport Project, Ezhou, Hubei, Chine

– Ezhou Huahu Airport Project, Ezhou, Hubei, Chine University of Birmingham – Implementation of Project and Asset-based CDE, Birmingham, Royaume-Uni

Construction numérique

Clark Construction Group, LLC – SeaTac Airport International Arrivals Facility, Seattle, Washington, États-Unis

– SeaTac Airport International Arrivals Facility, Seattle, Washington, États-Unis Qitaihe Jianhe Investment and Construction Management Co., Ltd., Heilongjiang Big Data Industrial Development Co., Ltd . – Taoshan Lake Ecological Water Conservancy Project in Qitaihe City, Qitaihe, Heilongjiang, Chine

. – Taoshan Lake Ecological Water Conservancy Project in Qitaihe City, Qitaihe, Heilongjiang, Chine Zachry Industrial, Inc., a Zachry Group Company – Golden Pass LNG Export Project, Sabine Pass, Texas, États-Unis

Génie géotechnique

China Water Resources Beifang Investigation, Design and Research Co. Ltd. – Geological Survey of Water Conservancy and Hydropower Engineering, Tibet, Chine

– Geological Survey of Water Conservancy and Hydropower Engineering, Tibet, Chine Research Center of Construction - Gersevanov Research Institute of Bases and Underground Structures (NIIOSP) – Geotechnical Aspects of the Moscow Luzhniki Stadium Reconstruction, Moscou, Russie

– Geotechnical Aspects of the Moscow Luzhniki Stadium Reconstruction, Moscou, Russie Royal HaskoningDHV – Moondrian, Pays-Bas

Aménagement de terrain et de site

Korea Land and Housing Corporation, BasisSoft, Inc – BIM Design for the Hanam Gyosan, Hanam-si, Province de Gyeonggi, Corée du Sud

– BIM Design for the Hanam Gyosan, Hanam-si, Province de Gyeonggi, Corée du Sud Liaoning Water Conservancy and Hydropower Survey and Design Research Institute Co., Ltd. – Dongtaizi Reservoir Project, Chifeng, Mongolie-Intérieure, Chine

– Dongtaizi Reservoir Project, Chifeng, Mongolie-Intérieure, Chine Pennoni – Longwood Garden Overflow Parking, Kennett Square, Pennsylvanie, États-Unis

Fabrication

Dow Chemical – Integration of Advanced Work Packaging (AWP) into Global Project Methodology, Houston, Texas, États-Unis

– Integration of Advanced Work Packaging (AWP) into Global Project Methodology, Houston, Texas, États-Unis Shenyang Aluminum & Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd. – Phase II C5 Plant Digital Twin Application Project of Neusoft Healthcare International Industrial Park, Shenyang, Liaoning, Chine

– Phase II C5 Plant Digital Twin Application Project of Neusoft Healthcare International Industrial Park, Shenyang, Liaoning, Chine WISDRI Engineering & Research Incorporation Limited – Converter-based Continuous Casting Project of Jinnan Steel Phase II Quwo Base Capacity Reduction and Replacement Project, Quwo, Shanxi, Chine

Exploitation minière et ingénierie offshore

CNOOC Energy Development Design and R&D Center – Digital Twin Project of the FPSO Offshore Oil Gathering and Transportation Platform, Mer de Chine méridionale, Guangdong, Chine

– Digital Twin Project of the FPSO Offshore Oil Gathering and Transportation Platform, Mer de Chine méridionale, Guangdong, Chine Fujian Yongfu Power Engineering Co., Ltd. – Fujian Changle Zone C Offshore Wind Farm, Changle/Fuzhou, Fujian, Chine

– Fujian Changle Zone C Offshore Wind Farm, Changle/Fuzhou, Fujian, Chine Polyus – Construction of the Blagodatnoye Mill-5, Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Krai, Russie

Production électrique

Capital Engineering and Research Incorporation Ltd . – The World’s First 60MW Subcritical Blast Furnace Gas Power Generation Project, Changshu, Jiangsu, Chine

. – The World’s First 60MW Subcritical Blast Furnace Gas Power Generation Project, Changshu, Jiangsu, Chine PowerChina ZhongNan Engineering Corporation Limited – Wuqiangxi Hydroelectric Power Station Expansion Project, Changsha, Hunan, Chine

– Wuqiangxi Hydroelectric Power Station Expansion Project, Changsha, Hunan, Chine Shandong Province Metallurgical Engineering Co., Ltd – The 2x65MW Surplus Gas Resources Comprehensive Utilization Power Generation Project of Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd Laiwu Branch, Jinan, Shandong, Chine

Gestion des informations sur la réalisation de projet

Mott MacDonald Systra JV with Balfour Beatty Vinci – HS2 Phase 1 Main Civil Construction Works, Londres, Royaume-Uni

– HS2 Phase 1 Main Civil Construction Works, Londres, Royaume-Uni Riverlinx CJV – Silvertown Tunnel Project, Londres, Royaume-Uni

– Silvertown Tunnel Project, Londres, Royaume-Uni WSP – Port of Melbourne - Port Rail Transformation Project, Melbourne, Victoria, Australie

Réseau ferroviaire et transport

Network Rail + Jacobs – Transpennine Route Upgrade (TRU), Manchester/Leeds/York, Royaume-Uni

– Transpennine Route Upgrade (TRU), Manchester/Leeds/York, Royaume-Uni PT. MRT Jakarta (Perseroda) – MRT Jakarta Phase II, Jakarta, DKI Jakarta, Indonésie

– MRT Jakarta Phase II, Jakarta, DKI Jakarta, Indonésie Western Program Alliance – Level Crossing Removal Project, Melbourne, Victoria, Australie

Modélisation de l'existant

HDR – Diablo Dam Digital Twin Modeling, Comté de Whatcom, Washington, États-Unis

– Diablo Dam Digital Twin Modeling, Comté de Whatcom, Washington, États-Unis La Société Wallonne des Eaux – Deep Convolutional Neural Network on 3D Reality Mesh for Water Tank Crack Detection, Juprelle, Liège, Belgique

– Deep Convolutional Neural Network on 3D Reality Mesh for Water Tank Crack Detection, Juprelle, Liège, Belgique Singapore Land Authority – Advancing Singapore National 3D Reality Mapping for a Changing World, Singapour

Performance des actifs du réseau routier et ferroviaire

Wisconsin Department of Transportation – Oversize/Overweight Permitting System Improvement Project, Madison, Wisconsin, États-Unis

– Oversize/Overweight Permitting System Improvement Project, Madison, Wisconsin, États-Unis Collins Engineers, Inc . – Stone Arch Bridge Rehabilitation, Minneapolis, Minnesota, États-Unis

. – Stone Arch Bridge Rehabilitation, Minneapolis, Minnesota, États-Unis Province of Manitoba, Department of Infrastructure – MB MOOVES - Manitoba Infrastructure SUPERLOAD Upgrade, Winnipeg, Manitoba, Canada

Routes et autoroutes

Larsen and Toubro - Transportation Infrastructure IC – Mumbai Vadodara Expressway - Package I, Vadodara, Gujarat, Inde

- Transportation Infrastructure IC – Mumbai Vadodara Expressway - Package I, Vadodara, Gujarat, Inde PT. Hutama Karya (Persero) – Trans Sumatera Toll Road Project Section Serbelawan-Pexmatangsiantar, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonésie

– Trans Sumatera Toll Road Project Section Serbelawan-Pexmatangsiantar, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonésie Sichuan Highway Planning, Survey, Design and Research Institute Ltd., Sichuan Lexi Expressway Co., Ltd. – Mega Project Le-Xi Expressway, Leshan, Sichuan, Chine

Ingénierie structurelle

Arab Engineering Bureau – Rosewood Doha, Doha, Qatar

– Rosewood Doha, Doha, Qatar HDR – The Pavilion at Penn Medicine, Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis

– The Pavilion at Penn Medicine, Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis Louis Berger SAS (A WSP Company) – Detailed Design of Bridges for BG Rail Link between Rishikesh to Karnaprayag (Package -3), Rishikesh et Karnaprayag, Uttarakhand, Inde

Services publics et communications

Mott MacDonald and National Grid – London Power Tunnels 2, Londres, Royaume-Uni

– London Power Tunnels 2, Londres, Royaume-Uni PESTECH International Berhad – Digitization of Koh Kong 230/22kV Substation, Koh Kong, Cambodge

– Digitization of Koh Kong 230/22kV Substation, Koh Kong, Cambodge PowerChina Hubei Electric Engineering Co., Ltd. – Suixian and Guangshui 80MWp Ground-based Photovoltaic Power Project of Hubei Energy Group, Guangshui, Hubei, Chine

Rendement des services publics et des actifs industriels

Canadian Energy Company – Asset Data Lifecycle Program, Fort McMurray, Alberta, Canada

– Asset Data Lifecycle Program, Fort McMurray, Alberta, Canada Itafos Conda LLC – Asset Care to Support Long-term Sustainability of a Fertilizer Manufacturing Facility, Soda Springs, Idaho, États-Unis

Usines de traitement des eaux et des eaux usées

Brown and Caldwell – Implementing Digital Twins on a Fully Collaborative Project, Brighton, Colorado, États-Unis

– Implementing Digital Twins on a Fully Collaborative Project, Brighton, Colorado, États-Unis Jacobs Engineering – F. Wayne Hill Water Resources Center Membrane Improvements, Buford, Géorgie, États-Unis

– F. Wayne Hill Water Resources Center Membrane Improvements, Buford, Géorgie, États-Unis L&T Construction – Khatan Group of Villages Water Supply Scheme (Surface Water Treatment), UP, India, Khatan, Uttar Pradesh, Inde

Réseaux d'eau, d'eaux usées et d'eaux pluviales

ATLC Infraconsultants Pvt. Ltd. – Leduki Group of Village Water Supply Scheme, Mirzapur, Uttar Pradesh, Inde

– Leduki Group of Village Water Supply Scheme, Mirzapur, Uttar Pradesh, Inde Companhia Águas de Joinville (CAJ) – Contingency Plan to Ensure Supply in the Event of Drought (Joinville-Santa Catarina), Joinville, Santa Catarina, Brésil

– Contingency Plan to Ensure Supply in the Event of Drought (Joinville-Santa Catarina), Joinville, Santa Catarina, Brésil Maynilad Water Services Inc. – Pump Operation Optimization through Hydraulic Modeling Using OpenFlows WaterGEMS, Muntinlupa, Manille, Philippines

Chris Bradshaw, directeur marketing de Bentley, a déclaré : « Nous avons décidé d'organiser l'événement de façon virtuelle cette année encore, pour la sécurité de chacun, en raison de la pandémie. Nos utilisateurs continuent de démontrer leur résilience par la qualité des quelque 300 candidatures déposées pour le concours Going Digital in Infrastructure Awards. C'est un plaisir pour nous de mettre à l'honneur le travail extraordinaire de nos utilisateurs du monde entier. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour l'événement virtuel Year in Infrastructure, au cours duquel cadres du secteur et leaders d'opinion partageront avec les participants les dernières tendances en matière d'infrastructures, les objectifs de durabilité et les avancées numériques. »

Les présentations des finalistes du concours Going Digital Awards in Infrastructure auront lieu les 1er, 8, 15 et 22 novembre 2021 :

Rencontrez les finalistes et découvrez comment ils ont surmonté les défis survenus lors de la réalisation de leur projet grâce à la technologie et à l'inventivité de leurs ingénieurs.

Lors de la conférence et de la remise des prix Going Digital les 1er et 2 décembre, retrouvez :

Les points de vue de la direction – Greg Bentley, PDG de Bentley, Katriona Lord-Levins, responsable de la réussite, et Nicholas Cumins, chef de produit, partageront leur point de vue sur les tendances en matière d'infrastructures, de durabilité et de progression en matière de passage au numérique.

L'avis d'experts de l'infrastructure et de conférenciers invités – Écoutez Matthias Rebellius, membre du conseil d'administration de Siemens AG et PDG de Siemens Smart Infrastructure, et Andrej Avelini, cofondateur et président d'AEC Advisors LLC. Les lauréats du concours seront connus au cours des sessions.

