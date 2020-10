Bentley Incorporated : Systems annonce les lauréats du prix Year in Infrastructure 2020

Bentley Systems, Incorporated, (Nasdaq : BSY), l'entreprise spécialisée dans les logiciels d'ingénierie des infrastructures, a annoncé les lauréats du prix Year in Infrastructure 2020. Ce programme annuel de récompenses honore le travail extraordinaire des utilisateurs de Bentley qui font progresser la conception, la construction et l'exploitation des infrastructures dans le monde entier.

Seize comités indépendants d’experts de l’industrie ont sélectionné 57 finalistes parmi plus de 400 candidatures soumises par plus de 330 organisations utilisatrices dans plus de 60 pays.

Bentley Systems a décerné 19 prix Year in Infrastructure 2020 et 14 prix Special Recognition le 21 octobre lors de la conférence Year in Infrastructure 2020, qui s'est tenue virtuellement pour la première fois. Pour découvrir les finalistes des prix Year in Infrastructure 2020 présenter leurs projets, cliquez ici.

Les prix Special Recognition Year in Infrastructure 2020 sont attribués à :

Faire progresser la modélisation de la performance des actifs dans le secteur des ponts

Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)

Une montre connectée sur le pont

Ulsan, Ulju-gun, Corée du Sud

Faire progresser le domaine de la modélisation de la performance des actifs dans un contexte industriel

The Institute of Engineering and Ocean Technology/Oil and Natural Gas Corporation Limited

Défis dans la gestion de la prolongation de la vie et le vieillissement des plates-formes de la côte ouest de l’Inde

Bombay, Inde

Faire progresser la longévité des projets et des actifs

HDR

Pont Marc Basnight

Comté de Dare, Caroline du Nord, États-Unis

Exhaustivité dans le domaine des jumeaux numériques industriels

Volgogradnefteproekt, LLC

Aide à la construction de complexes de traitement de gaz à base d’éthane

Ust-Luga, Saint-Pétersbourg, Russie

Exhaustivité des jumeaux numériques dans le domaine des transports

PT. WASKITA Karya (Persero) Tbk

Infrastructure de chemin de fer de Manggarai à Jatinegarq : package A- phase II (ligne principale II)

Jakarta-Sud, Jakarta, Indonésie

Exhaustivité dans le domaine des jumeaux numériques urbains

JSTI Group Co., Ltd.

Projet de transformation rapide de l’avenue Hengjiang

Nanjing, Jiangsu, Chine

Exhaustivité dans un environnement connecté de données

Roads & Transport Authority (RTA)

Mise en œuvre d’un système d’information collaboratif : environnement commun de données sur l’ensemble du cycle de vie

Dubaï, Émirats arabes unis

Faire progresser la virtualisation grâce aux jumeaux numériques

Network Rail

Surmonter les défis relatifs au confinement dû à la COVID-19

Pays-de-Galles et région de l'Ouest, Royaume-Uni

Faire progresser les workflows à réalité mixte

Liaoning Water Conservancy and Hydropower Survey and Design Research Institute Co., Ltd.

Projet de station de pompage souterraine de Chaoyang de la phase II du projet d’alimentation en eau LXB

Chaoyang, Liaoning, Chine

Faire progresser la livraison basée sur les modèles grâce aux jumeaux numériques

Département des transports de l’État de New York

Contrat basé sur des modèles : NYS RT 28 Over the Esopus

Montagne Tremper, New York, États-Unis

Faire progresser la durabilité grâce aux jumeaux numériques

Shanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd.

Projet de rénovation et d'expansion technologique du groupe de protection de l'environnement de Shanghai Electric pour l'incinération des déchets thermoélectriques de Nantong

Nantong, Jiangsu, Chine

Faire progresser l'architecture durable

Swatch Ltd., Shigeru Ban, Itten+Brechbühl AG

Siège de Swatch

Bienne, Berne, Suisse

Faire progresser l'énergie durable

Guangdong Hydropower Planning & Design Institute

Station d’alimentation de pompage-turbinage de Guangdong Yangjiang

Yangjiang, Guangdong, Chine

Faire progresser l'eau durable

Jacobs

Traitement des eaux de San José

San José, Californie, États-Unis

Les lauréats des prix Year in Infrastructure 2020 pour faire progresser le numérique dans le domaine de l'infrastructure sont les suivants :

Construction numérique 4D

Construction DPR

Mise à niveau technologique DS LSM 2019

Durham, Caroline du Nord, États-Unis

Ponts

Chongqing Communications Planning, Survey & Design Institute Co., Ltd.,

Guizhou Communications Construction Group Co., Ltd.,

Guizhou Bridge Construction Group Co., Ltd.

Conception numérique et construction du pont sur le fleuve Taihong Yangtze

Chongqing, Chine

Bâtiments et campus

Voyants Solutions Private Limited

Projet de transport fluvial régional du Bangladesh 1 - Terminal de navigation intérieure de Shasanghat (New Dhaka)

Dhaka-Shasanghat, Narayanganj, Chandpur et Barisal ; Bangladesh

Villes numériques

Ville d'Helsinki

Ville numérique de la synergie

Helsinki, Finlande

Génie géotechnique

Golder Associates Hong Kong Ltd.

Tunnel de liaison Tuen Mun-Chek Lap Kok, Southern Landfall

Hong-Kong

Développement de terrains et de sites

AAEngineering Group

Dzhamgyr Mine - Mise en œuvre de projet dans des conditions extrêmes

Région de Talas, Kirghizistan

Fabrication

MCC Capital Engineering & Research Incorporation Ltd.

Construction d'une usine numérique basée sur la technologie BIM pour la base sidérurgique de Lingang, Laoting de HBIS Group Co., Ltd.

Tangshan, Hebei, Chine

Exploitation minière et ingénierie offshore

AAEngineering Group

Jumeau numérique de l'usine AKSU : du concept à la start-up

Aksu, région d'Akmola, Kazakhstan

Production électrique

Shanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd.

Projet de rénovation et d'expansion technologique du groupe de protection de l'environnement de Shanghai Electric pour l'incinération des déchets thermoélectriques de Nantong

Nantong, Jiangsu, Chine

Réalisation de projet

Sweco

Sweco | Numérisation avec BIM

Royaume-Uni

Réseau ferroviaire et transport

POWERCHINA Huadong Engineering Corporation Limited

Application innovante de la technologie d'ingénierie numérique dans la construction du réseau ferroviaire et de transport de Shaoxing

Shaoxing, Zhejiang, Chine

Modélisation de l'existant

Khatib & Alami

Trucs et astuces de modélisation réaliste géolocalisée

Muscat, Oman

Performance des actifs du réseau routier et ferroviaire

Roads & Transport Authority (RTA)

Mise en œuvre d’un système d’information collaboratif : environnement commun de données sur l’ensemble du cycle de vie

Dubaï, Émirats arabes unis

Routes et autoroutes

Sichuan Road & Bridge (Group) Co., Ltd.

Application de la technologie BIM sur l'autoroute Chengdu-Yibin, Chine

Chengdu, Sichuan, Chine

Ingénierie structurelle

WSP

WSP relève des défis complexes grâce à la technologie Bentley pour produire une tour principale

Londres, Angleterre, Royaume-Uni

Services publics et communications

Sterlite Power Transmission Limited

BIM Sterlite

Tripura, Inde

Rendement des services publics et des actifs industriels

Shell QGC

Évolution de la gestion des données, des documents et de l'information d'ingénierie

Brisbane, Queensland, Australie

Usines de traitement des eaux et des eaux usées

Hatch

Exutoire de l'usine de traitement de la baie d'Ashbridge

Toronto, Ontario, Canada

Réseaux des eaux, des eaux usées et des eaux pluviales

DTK Hydronet Solutions

Ingénierie numérique du réseau de l'eau et gestion des actifs du projet d'alimentation en eau de Dibrugarh

Dibrugarh, Assam, Inde

Tous les finalistes et lauréats

Tous les projets nommés sont présentés en détail dans le Infrastructure Yearbook 2020, en format papier et numérique, dont la publication est prévue pour début 2021. Pour consulter les anciennes éditions de cette publication, accédez aux Infrastructure Yearbooks de Bentley.

