Bentley Incorporated : Acceleration Initiatives lance OpenTower iQ, une coentreprise numérique avec Visual Intelligence et Aeroprotechnik pour les tours 5G

La solution de jumelage numérique millimétrique combine les technologies brevetées des drones à double capteur et l’intelligence artificielle pour aider les entreprises de télécommunication à accélérer les déploiements et à améliorer la prise de décision.

Bentley Acceleration Initiatives a annoncé aujourd’hui la disponibilité d’OpenTower® iQ, une solution de jumeau numérique « powered by iTwin » pour les tours de télécommunication, qui offre une visualisation 3D, une aide à la décision en temps réel et une conception prédictive dès le départ. OpenTower iQ est le fruit d’une coentreprise numérique entre Bentley, Visual Intelligence, une société de Houston au Texas spécialisée dans la technologie des capteurs, et Aeroprotechnik, une société d’ingénierie d’inspection aérienne basée à Viseu, au Portugal.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210325005838/fr/

Réaliser un inventaire automatisé, y compris une IA automatisée pour l’identification et la classification des équipements. (Photo: Business Wire)

Bentley Acceleration Initiatives est le fonds d’investissement stratégique et l’initiative d’incubation de Bentley Systems (Nasdaq : BSY). Son objectif est de réunir des partenaires de l’écosystème au sein de coentreprises numériques afin d’accélérer la commercialisation de solutions cloud créatives basées sur la plateforme Bentley iTwin. OpenTower iQ, « powered par iTwin », est un exemple de type de coentreprise qui associe des technologies numériques innovantes provenant d’entreprises privées pour répondre à un besoin de marché en deux temps trois mouvements.

Alors que la demande de données ne cesse de croître, les sociétés de télécommunications et les sociétés d’ingénierie recherchent des solutions complètes, de qualité technique, pour colocaliser, modifier et entretenir les infrastructures de télécommunications en vue du déploiement de la 5G. OpenTower iQ facilite la modification des tours existantes et la maintenance de modèles précis, en automatisant les tâches répétitives de production de modèles conformes à la construction et en utilisant l’intelligence artificielle pour détecter les composants critiques.

Les entreprises de télécommunication peuvent utiliser OpenTower iQ pour surveiller l’état de santé de leurs tours et accéder à des données partagées et sécurisées via un portail facile à utiliser. L’analyse des données permet d’étudier les avantages en termes de coûts afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et l’assurance de revenus. L’amélioration de la précision de l’inspection des tours et de la gestion intelligente des stocks permet de gagner du temps et de réduire les coûts tout en renforçant la sécurité. OpenTower iQ est conçu pour gérer les grands portefeuilles d’actifs des opérateurs, en traitant et en analysant facilement des dizaines de milliers de tours.

L’association de l’intelligence artificielle et de technologies brevetées pour les drones

Pour accélérer le lancement d’OpenTower iQ, Bentley Acceleration Initiatives a fait l’acquisition de la technologie de jumeau numérique d’Aeroprotechnik, une société d’ingénierie d’inspection aérienne de premier plan, spécialisée dans les solutions automatisées de saisie et de numérisation des données relatives aux actifs. Cette technologie intègre des capacités d’intelligence artificielle et de modélisation de la réalité qui fournissent des informations détaillées sur les conditions actuelles du site, ce qui aide les entreprises de télécommunication à accélérer les déploiements, à améliorer la prise de décision et à raccourcir les cycles de vente.

Bentley Acceleration Initiatives s’est également associée à Visual Intelligence, dont la technologie brevetée de drones à double capteur numérise l’infrastructure physique avec une précision millimétrique pour fournir des informations fiables et de qualité technique en 3D sur les actifs. Visual Intelligence est capable de cartographier une plus grande surface mesurable que les autres méthodes aériennes et terrestres. Sa technologie brevetée de capteurs pour drones a la capacité unique de capturer les composants d’une tour, y compris les boulons, les fils, les échelles et autres éléments, avec un degré de précision extrêmement élevé qui était jusqu’alors impossible.

Désormais, grâce à un jumeau numérique complet et précis au millimètre près, une société de télécommunication peut inspecter virtuellement une installation, voir si elle a été construite correctement, déterminer si son intégrité structurelle est intacte et exécuter des scénarios de colocation. Contrairement aux modèles de réalité rudimentaires produits à partir d’autres caméras, Visual Intelligence permet d’obtenir un jumeau numérique avec une telle précision qu’il peut prendre en charge des analyses avancées telles que l’analyse de l’intégrité des connexions et l’analyse de la cartographie de l’assemblage.

« L’objectif de la plateforme Bentley Acceleration Initiatives est de servir d’incubateur de nouvelles entreprises et de développer les entreprises existantes en utilisant les technologies iTwin de Bentley. Nous fournissons un accélérateur de mise sur le marché pour apporter rapidement aux utilisateurs les idées innovantes issues de la recherche et du développement de Bentley, en partenariat avec les leaders émergents du secteur et les spécialistes de la technologie tels que Visual Intelligence et Aeroprotechnik. Bentley Acceleration Initiatives a contribué à l’incubation d’OpenTower iQ en finançant son développement, en recherchant des partenariats technologiques pour combler les espaces vides et en créant une stratégie complète de mise sur le marché, a déclaré Santanu Das, vice-président senior et responsable de l’accélération chez Bentley Acceleration Initiatives. La prochaine étape pour nous consistera à inviter d’autres partenaires de l’écosystème intéressés à lancer de nouveaux services d’intégrateur numérique afin de saisir les nouvelles opportunités incroyables d’intégration et de mise en œuvre d’entreprises dans le domaine des tours. Le secteur des télécommunications connaît une transformation rapide, les opérateurs de réseaux multiples élargissant leurs portefeuilles par la consolidation et la transition d’équipements 4G vers des installations 5G. Il ne fait aucun doute que les solutions de jumeau numérique telles qu’ OpenTower iQ, « powered by iTwin », aideront les propriétaires de tours à tirer le meilleur parti des opportunités naissantes du secteur ».

« OpenTower iQ pour la planification et la gestion des tours révolutionne le marché des télécommunications. Quelques jours nous ont suffi pour disposer d’un modèle de réalité de haute qualité qui comprenait les rapports et autres aspects des projets. Désormais, toutes les données relatives aux tours sont disponibles sous forme numérique, et elles sont précises et à jour », a déclaré Nikhil Jani, vice-président de la société de télécommunications et de services publics, Genesys International.

« Jusqu’à présent, les données des drones n’ont pas tenu leurs promesses pour l’industrie des télécommunications. Cela s’explique en grande partie par le fait que les capteurs de drones de qualité "étude" ne peuvent pas collecter des données avec le niveau de fidélité nécessaires pour extraire des informations de qualité "ingénierie" sur les tours. Notre technologie brevetée de capteurs pour drones est la première de son genre à collecter des informations avec une précision millimétrique sur les installations. Nous nous sommes associés à Bentley pour utiliser OpenTower iQ afin de traduire cette nouvelle fidélité des données en jumeaux numériques conformes à la construction, puis d’appliquer l’IA pour automatiser et débloquer de nouveaux types d’informations sur les tours. Avec OpenTower iQ, nous permettons de nouvelles applications des données de drone et accélérons la valeur des jumeaux numériques pour les les entreprises de télécommunication du monde entier », a déclaré Ted Miller, fondateur et président de Visual Intelligence et ancien président et PDG de Crown Castle International (NYSE : CCI).

« Bentley Acceleration Initiatives s’est avérée être une plateforme efficace pour les partenaires de l’écosystème tels qu’Aeroprotechnik afin de faire évoluer les solutions basées sur l’intelligence artificielle, apportant ainsi une valeur réelle aux technologies émergentes pour les utilisateurs de Bentley "», a déclaré Nuno Marques, fondateur d’Aeroprotechnik.

Images et légendes :

À propos de Visual Intelligence

Société basée à Houston au Texas, Visual Intelligence s’est imposée comme une entreprise leader dans le domaine des logiciels et de la technologie des capteurs qui fournit des solutions de géo-imagerie pour les applications aériennes, terrestres et mobiles. Elle fournit la plate-forme unifiée d’automatisation logicielle et de capteurs pour drones Visual Intelligence, qui numérise les infrastructures physiques avec une précision millimétrique afin de fournir de manière fiable des renseignements en 3D sur les actifs d’ingénierie. https://visualintelligenceinc.com/telecom/

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est un éditeur de logiciels d’ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l’infrastructure mondiale en soutenant à la fois l’économie mondiale et l’environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles, pour la conception, la construction et l’exploitation de routes et de ponts, de trains et de transports, d’eau et d’eaux usées, de travaux publics et de services publics, de bâtiments et de campus, ainsi que d’installations industrielles. Nos offres comprennent des applications basées sur MicroStation pour la modélisation et la simulation ProjectWise pour la réalisation de projets, AssetWise pour les performances des actifs et du réseau, et la plate-forme iTwin pour les jumeaux numériques d’infrastructure. Bentley Systems compte plus de 4 000 collaborateurs et atteint un chiffre d’affaires annualisé de plus de 800 millions de dollars dans 172 pays. www.bentley.com www.bentleyaccelerationinitiatives.com. www.opentower.com

© 2020 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, le logo Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, OpenTower, OpenTower iX et ProjectWise sont des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Bentley Systems, Incorporated ou d’une de ses filiales à part entière directe ou indirecte. Les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210325005838/fr/