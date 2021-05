Bentley Incorporated : Systems annonce le lancement d'un nouveau programme de formation, pour aider les étudiants à démarrer leur carrière dans l'infrastructure

Les étudiants et formateurs peuvent bénéficier gratuitement de licences d’apprentissage !

Bentley Systems, Incorporated, (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures., a annoncé aujourd’hui le lancement du programme Bentley Education, qui encourage les futurs professionnels de l’infrastructure à entreprendre une carrière dans l’ingénierie, la conception et l’architecture. Le programme Bentley Education est actuellement disponible au Royaume-Uni, en Australie, à Singapour, en Irlande et en Lituanie. Une expansion est prévue aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique latine et en Inde d’ici le milieu de l’été. Le programme de Bentley permet aux étudiants et aux formateurs de bénéficier de licences d’apprentissage gratuites pour les applications d’ingénierie d’infrastructure et d’acquérir des connaissances via le nouveau portail de formation de Bentley. Les étudiants et formateurs du monde entier peuvent s’inscrire sur le portail de formation pour entrer en contact avec des organisations d’infrastructure et accéder à des ressources pour préparer leur carrière dans le domaine de l’ingénierie d’infrastructure. En parallèle, Bentley a également annoncé le lancement du Future Infrastructure Star Challenge 2021.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210506006246/fr/

Students can enter the Future Infrastructure Star Challenge 2021 contest for a chance to win global recognition and cash prizes. (Photo: Business Wire)

Le portail de formation Bentley fournit une source unique d’apprentissage ludique, fluide et à la demande aux étudiants, afin qu’ils développent et consolident leurs compétences en matière de conception numérique. Les élèves et formateurs ont accès à des ressources complètes, notamment :

des conseils de professionnels de l’AEC (architecture, ingénierie et conception), qui expliquent ce que le secteur peut offrir aux étudiants et quelles compétences sont fortement recherchées ;

les dernières nouveautés et tendances dans le domaine de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction ;

un aperçu authentique de la situation actuelle des étudiants en ingénierie, des mentors et des femmes dans le monde de l’ingénierie d’infrastructure.

Le programme offre un accès complet aux licences d’apprentissage pour près de 40 applications parmi les plus populaires de Bentley, utilisées par des professionnels de l’infrastructure dans le monde entier, dont ContextCapture, MicroStation, OpenRoads Designer, STAAD.Pro et SYNCHRO. Cliquez ici pour accéder au portail.

Le programme Bentley Education est ouvert aux étudiants et formateurs des universités, instituts techniques, instituts polytechniques et écoles secondaires, ainsi qu’aux étudiants scolarisés chez eux. Le programme a pour but de former des talents internationaux prêts à relever des défis pour améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens et à créer un monde meilleur à l’aide des logiciels d’ingénierie d’infrastructure, des applications et des formations de Bentley. Le programme Bentley Education aidera également les étudiants à développer leurs compétences dans le domaine du numérique, qui sont indispensables pour le vivier de talents qualifiés qui soutiendra la croissance de l’infrastructure et la résilience autour du monde.

Ce programme s’appuie sur une approche fondée sur l’apprentissage par métiers, ce qui permet aux futurs professionnels de l’infrastructure de se concentrer sur les capacités spécifiques nécessaires à l’exercice de certaines professions. En plus d’apprendre à maîtriser les produits, les étudiants sont amenés à comprendre les ensembles de compétences nécessaires pour différents métiers de l’ingénierie d’infrastructure.

« Dans un contexte post-pandémique où de nombreuses nations et institutions s’engagent dans des initiatives de formation dans les domaines du numérique et de l’infrastructure, nous sommes ravis de lancer ce programme très attendu et parfaitement adapté », a déclaré Katriona Lord-Levins, Responsable de la réussite chez Bentley Systems. « Nous voulons encourager les étudiants à envisager l’ingénierie d’infrastructure comme un choix de carrière potentiel, et introduire leurs jeunes esprits aux vastes opportunités qui les attendent, grâce à la transition numérique de l’infrastructure »

Le portail de formation de Bentley sert également de passerelle pour les étudiants individuels ou en binôme qui souhaitent soumettre leurs concepts innovants à l’occasion de l’événement Future Infrastructure Star Challenge 2021 de Bentley. Le concours international est ouvert aux étudiants des universités et instituts polytechniques. Les étudiants qui participent au défi, en apportant leurs idées visant à améliorer la qualité de vie de chacun, travailleront sur la simulation de modélisation et la visualisation pour développer un modèle de conception. Le gagnant du concours Future Infrastructure Star Challenge sera annoncé lors de l’événement Going Digital Awards, pendant la conférence Year in Infrastructure de 2021.

Le tout nouveau concours Future Infrastructure Star Challenge se divise en deux étapes : Conceptualisation et Conception et visualisation. Pour la première étape (conceptualisation), les étudiants sont invités à soumettre leurs idées de « projet d’infrastructure révolutionnaire » dans l’une des catégories suivantes : route et train, bâtiment et installations, eaux et eaux usées, villes et cartographie et enfin production électrique. Tout en conceptualisant leur idée, les étudiants doivent prendre en compte une contrainte environnementale qui affecte ou est affectée par le développement de l’infrastructure. Ils considèreront l’utilisation de l’internet des objets et mettront en lumière l’effet positif du projet sur le monde.

Les 20 meilleurs projets sélectionnés à l’étape 1 (conceptualisation) feront gagner chacun 500 USD à leurs auteurs, et les 10 meilleurs seront éligibles à l’étape 2 (conception et visualisation). À cette étape, chaque participant aura l’opportunité de travailler avec des professionnels de l’infrastructure ou d’assister à des masterclasses avec des experts de Bentley, pour concrétiser leurs idées à l’aide des applications Bentley. En plus d’être annoncé lors de la conférence Year in Infrastructure 2021, le lauréat du concours Future Infrastructure Star Challenge 2010 recevra une récompense de 5 000 USD et sera mentionné dans l’Infrastructure Yearbook de 2021.

Vinayak Trivedi, vice-président de la formation Bentley, a déclaré « Nous souhaitons faire du portail de formation Bentley un espace où les étudiants peuvent apprendre et développer l’envie de faire carrière dans l’ingénierie d’infrastructure. Le but du programme est d’aider les étudiants passionnés par l’infrastructure à démarrer une carrière épanouissante. Le concours Future Infrastructure Star Challenge 2021 donne aux étudiants l’opportunité de se montrer créatifs et innovants à travers des projets de conception pour améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens et créer un monde meilleur »

Pour plus d’informations sur le programme Bentley Education, notamment sur l’inscription des étudiants et les organismes de formation, rendez-vous sur education.bentley.com.

Vidéo: Bentley Education Video

Image 1: Future Infrastructure Star Challenge 2021

Légende: Les étudiants peuvent participer au concours Future Infrastructure Star Challenge 2021 pour avoir une chance de gagner une reconnaissance internationale et des récompenses financières

Image 2: Students in a group 1

Légende: Le programme de formation de Bentley aide les étudiants à développer leurs compétences en numérique, qui sont indispensables pour le vivier de talents qualifiés qui soutiendra la croissance de l’infrastructure et la résilience autour du monde.

Image 3: Students in a group 2

Légende: Le programme de formation de Bentley permet de développer des talents internationaux, prêts à relever des défis en améliorant la qualité de vie de leurs concitoyens et améliorer le monde à l’aide des applications Bentley.

Image 4: Bentley Education logo

Image 5: Future Infrastructure Star Challenge logo

##

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l’éditeur de logiciels d’ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l’infrastructure mondiale - en soutenant à la fois l’économie mondiale et l’environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l’exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports en commun, d’installations d’eau et d’eaux usées, de travaux publics et de services publics, de bâtiments et de campus, et d’installations industrielles. Nos offres comprennent des applications basées sur MicroStation pour la modélisation et la simulation, ProjectWise pour la réalisation de projets, AssetWise pour les performances des actifs et du réseau, et la plate-forme iTwin pour les jumeaux numériques d’infrastructure. Bentley Systems compte plus de 4 000 collaborateurs et atteint un chiffre d’affaires annuel de plus de 800 millions de dollars dans 172 pays.

www.bentley.com

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, le logo Bentley, AssetWise, ContextCapture, iTwin, MicroStation, OpenRoads Designer, ProjectWise, STAAD.Pro et SYNCHRO sont des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Bentley Systems, Incorporated ou d’une de ses filiales à part entière directe ou indirecte. Les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210506006246/fr/