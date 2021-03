Bentley Incorporated : Systems conclut un accord d'environ 1,05 milliard de dollars pour acquérir Seequent, leader mondial des logiciels de modélisation 3D pour les géosciences.

Pour faire progresser la résilience environnementale en « enrichissant » les jumeaux numériques d'infrastructure !

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), la société de logiciels d'ingénierie pour l'infrastructure, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif avec des investisseurs dirigé par Accel-KKR en vue d'acquérir Seequent, un leader des logiciels de modélisation géologique et géophysique, de stabilité géotechnique et de services de cloud pour la gestion des géodonnées, la visibilité et la collaboration pour 900 millions de dollars en espèces, sous réserve d'ajustement, plus 3 141 361 parts de classe B de BSY. L'acquisition de Seequent devrait initialement ajouter environ 10 % à chacun des principaux indicateurs financiers de Bentley Systems (RAR, chiffre d'affaires annuel et EBITDA) et devrait avoir un effet positif mesurable sur le taux de croissance organique de Bentley. Plus important encore, la combinaison renforcera le potentiel des jumeaux numériques d'infrastructure pour aider à comprendre et à atténuer les risques environnementaux, faisant ainsi progresser la résilience et la durabilité.

L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux autorisations réglementaires, y compris le consentement de la Loi sur les investissements étrangers de Nouvelle-Zélande, ainsi qu'au dédouanement en vertu de la Loi Hart-Scott-Rodino sur les améliorations antitrust. À la clôture, Seequent opérera en tant que filiale autonome de Bentley, avec Graham Grant, le directeur des opérations actuel de Seequent, succédant à son PDG sortant, Shaun Maloney, rattaché au directeur des produits de Bentley, Nicholas Cumins.

Seequent, fondé et basé à Christchurch en Nouvelle-Zélande, compte plus de 430 collaborateurs répartis sur 16 sites, au service de géologues, d'hydrogéologues, de géophysiciens, d'ingénieurs géotechniques et d'ingénieurs civils dans plus de 100 pays, ainsi que des principales sociétés minières du monde. Sa présence établie dans des régions à forte intensité minérale telles que l'Amérique du Sud et l'Afrique australe devrait accélérer les opportunités globales de Bentley dans ces régions ayant des besoins importants en matière d'infrastructures. À son tour, la présence établie de Bentley en Chine, et sa portée principale dans les secteurs de l'ingénierie civile, devrait accélérer l'expansion de Seequent sur de nouveaux marchés.

Les conditions souterraines constituent « l'infrastructure de notre infrastructure » et sont littéralement à la base des principaux risques environnementaux de la planète. Les offres actuelles de Bentley permettent aux jumeaux numériques d'incorporer ce qui est construit « près de la surface », notamment les fondations, les installations de drainage, les services publics enterrés, les tunnels et les structures sous-marines. Grâce à Seequent, les jumeaux numériques d'infrastructure pourront désormais atteindre toutes les profondeurs du sous-sol, augmentant ainsi la résilience environnementale contre les inondations, les séismes, le climat et les menaces pour la sécurité de l'eau.

Seequent a appliqué pour la première fois la technologie de modélisation implicite à la science géologique il y a plus de 15 ans, en utilisant des outils mathématiques pour dériver et visualiser des modèles géologiques 3D à partir de données mesurées et de l'interprétation de l'utilisateur. Cette évolution du logiciel a entraîné un changement de paradigme dans la compréhension du sous-sol de la Terre et a été de plus en plus adoptée par les géoscientifiques et les chercheurs du monde entier pour découvrir et visualiser des informations précieuses sur les conditions environnementales et les défis.

Parmi les produits de Seequent, citons Leapfrog, son produit leader pour la modélisation et la visualisation géologiques 3D, Geosoft pour la modélisation 3D de la terre et la gestion des données de géoscience, et GeoStudio pour la stabilité des pentes géotechniques et la modélisation de la déformation. Le portefeuille complémentaire de logiciels d'ingénierie géotechnique de Bentley, y compris PLAXIS, gINT et OpenGround, sera intégré dans un cours raisonnable pour prendre en charge les workflows numériques ouverts, des données de forage et de perçage aux modèles géologiques et applications d'analyse géotechnique.

L'industrie minière, avec sa sensibilité économique et ses responsabilités environnementales, a été la première et la plus rapide à adopter la modélisation 3D de la terre, en remplaçant les processus 2D traditionnels pour accélérer et améliorer les cycles de décision. Une exploitation minière est à la fois un projet de construction d'infrastructure sans fin et en perpétuelle évolution, et un actif d'infrastructure important et essentiel pour l'environnement. Seequent a reconnu le potentiel, pour TOUS les grands projets et actifs d'ingénierie d'infrastructure, de remplacer les processus traditionnels de modélisation et de simulation 2D de sous-sols par de la 3D. L'utilisation de Leapfrog, souvent conjointement avec les offres logicielles de Bentley, a connu une croissance constante dans les secteurs des infrastructures civiles.

L'intégration des solutions de Bentley et de Seequent, pour des jumeaux numériques d'infrastructure plus profonds, peut contribuer à une « empreinte ESG » multipliée pour améliorer l'environnement du monde tout en améliorant les économies du monde. Bien que les produits de Seequent ne soient pas couramment utilisés dans l'exploration ou la production de pétrole et de gaz, qui est servie par son propre secteur dédié de logiciels géophysiques spécialisés, les impératifs de transition énergétique présentent de nouvelles opportunités, même au-delà de l'expansion de l'exploitation minière pour produire les matériaux nécessaires à l'électrification généralisée. Seequent est un leader de la modélisation 3D des sources d'énergie géothermique. Ses logiciels et services de cloud fournissent un contexte géoscientifique important pour les simulations de ressources en eau et l'ingénierie environnementale.

Greg Bentley, PDG de Bentley, a déclaré : « Nous pouvons être très confiants quant à la contribution de Seequent à notre avenir partagé non seulement en raison de nos synergies de produits, mais aussi parce que nous reconnaissons dans la trajectoire de Seequent un écho au guide opérationnel qui a fait réussir Bentley Systems, mais ils ont également connu une croissance plus rapide ! Ils ont pris des décisions clairvoyantes pour profiter de l'avenir à chaque étape : identifier et ensuite se concentrer sur l'opportunité « verticale » 3D dans la modélisation de la terre, institutionnaliser un modèle commercial d'abonnement dès le début, peupler directement les marchés mondiaux appropriés, acquérir et consolider les meilleurs logiciels pour les disciplines adjacentes, et rassembler le tout avec des services de cloud, prêt pour faire progresser les jumeaux numériques ensemble. Je ne peux imaginer de plus grand compliment que notre détermination à laisser intact Seequent, en tant que société Bentley, en confiant à ses dirigeants de plus grandes responsabilités pour poursuivre leur dynamique. Je félicite Shaun Maloney, PDG sortant, pour la qualité de l'entreprise et de l'équipe qu'il a développée, et nous accueillerons chaleureusement son successeur, Graham Grant, et tous les collaborateurs de Seequent, dans nos valeurs partagées et nos efforts pour faire progresser l'infrastructure. »

Tom Barnds, associé codirecteur chez Accel-KKR et membre du conseil d'administration de Seequent, a déclaré : « Nous attendions avec impatience l'introduction en bourse de Seequent cette année, mais nous sommes si convaincus de la logique de cette association que nous sommes heureux d'anticiper en devenant plutôt actionnaires de BSY. Le conseil d'administration de Seequent félicite et remercie Shaun Maloney pour son service de longue date et son succès remarquablement constant dans la croissance de cette grande entreprise, de son excellente équipe de direction et de ce résultat pour les investisseurs et les collaborateurs de Seequent. »

Shaun Maloney, président-directeur général de Seequent, a déclaré : « En « faisant un saut vers l'avant » avec Bentley pour aligner les géosciences sur l'ingénierie de l'infrastructure grâce à des jumeaux numériques plus profonds, Seequent souligne notre conviction qu'une meilleure compréhension de la Terre crée un monde meilleur pour tous. Les utilisateurs et les comptes de Seequent, en tant que société Bentley, peuvent s'attendre à ce que les activités se poursuivent comme d'habitude, avec de nombreuses synergies de produits et commerciales à venir. Pour mes collègues de Seequent, je suis convaincu que l'avenir est entre de bonnes mains avec Bentley Systems et notre directeur de l'exploitation Graham Grant qui partagent les mêmes idées, et le moment est donc opportun pour moi d'annoncer mon départ à la retraite. Pour tous, notre nouvelle étendue élargie représente une grande opportunité de progrès partagé. »

David Hollister, directeur financier de Bentley, a déclaré : « La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre, la contrepartie en espèces étant réglée par une combinaison d'espèces en caisse et de disponibilité dans le cadre de notre facilité de crédit renouvelable de 850 millions de dollars non utilisée. Nous nous attendons à ce que Seequent contribue pour plus de 80 millions de dollars à notre RAR au cours de cette année. Seequent a un taux de croissance organique des revenus historique et actuel impressionnant qui, associé à un profil de marge d'exploitation similaire au nôtre, rend Seequent rentable pour notre modèle financier. Le financement de cette transaction est facilité par l'émission, plus tôt cette année, d'une dette convertible de 690 millions de dollars, échéant en 2026. Notre objectif de désendettement, qui consiste à réduire notre multiple de levier net total de l'EBITDA ajusté de moins de 4,0x après la clôture, à environ 2,5x au cours des deux prochaines années, pourrait être accéléré par de futures offres d'actions. »

BofA Securities sert de conseiller financier, et Simpson Thacher & Bartlett LLP et Bell Gully agissent en tant que conseiller juridique pour Bentley Systems. Goldman Sachs est conseiller financier et DLA Piper agit comme conseiller juridique pour Seequent.

À propos de Seequent

Seequent est un leader mondial dans le développement de logiciels de modélisation géologique 3D et de données visuelles pour la compréhension du sous-sol, et de solutions de conception technique.

Nos solutions permettent aux collaborateurs d'analyser des données complexes, de gérer les risques et, au final, de prendre de meilleures décisions concernant les défis liés à la terre, à l'environnement et à l'énergie.

Le logiciel Seequent est utilisé sur des projets à grande échelle dans le monde entier, notamment la construction de tunnels routiers et ferroviaires, la détection et la gestion des eaux souterraines, l'exploration géothermique, la cartographie des infrastructures sous-marines, l'évaluation des ressources et le stockage souterrain du combustible nucléaire usé.

La présence mondiale de Seequent est définie par son siège social et son centre de R&D basés à Christchurch, ainsi qu'un réseau de bureaux à travers l'Asie/Pacifique, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe, au service de sociétés et clients de premier ordre grâce à des solutions de pointe dans plus de 100 pays.

https://www.seequent.com

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'entreprise de logiciels d'ingénierie des infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l'infrastructure mondiale en soutenant à la fois l'économie mondiale et l'environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles, pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de trains et de transports, d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services publics, de bâtiments et de campus, ainsi que d'installations industrielles. Nos offres comprennent des applications basées sur MicroStation pour la modélisation et la simulation ProjectWise pour la réalisation de projets, AssetWise pour les performances des actifs et du réseau, et la plate-forme iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructure. Bentley Systems compte plus de 4 000 collaborateurs et atteint un chiffre d’affaires annualisé de plus de 800 millions de dollars dans 172 pays. www.bentley.com

