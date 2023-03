Bentley Systems annonce un accord stratégique avec Worldsensing

Worldsensing acquiert Thread, l'activité de dispositifs de connectivité de sensemetrics ; Bentley devient l'investisseur principal de la levée de fonds de série D de Worldsensing, et les deux parties s'alignent sur une offre conjointe unique de mise sur le marché

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord commercial non exclusif pour accélérer stratégiquement l'adoption de l'IdO pour les infrastructures, débloquant ainsi davantage de valeur pour les concepteurs d'infrastructures, les constructeurs et les propriétaires-exploitants dans leur utilisation des jumeaux numériques d'infrastructures. À cette fin, Worldsensing acquiert auprès de Bentley l'activité de dispositifs de connectivité de sensemetrics, Thread, afin d'élargir son portefeuille d'offres de matériel hardware. Bentley devient également l'investisseur principal dans la levée de fonds de série D de Worldsensing.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20230322005685/fr/

Les dispositifs de connectivité de Worldsensing sont entièrement intégrés au logiciel sensemetrics de Bentley et aux services de cloud iTwin IoT. Image reproduite avec l'aimable autorisation de Worldsensing.

L'acquisition par Worldsensing de l'entreprise de dispositifs de connectivité Thread offrira de nouvelles options à ses clients, dans un domaine où l'intégration de capteurs adaptatifs ou la gestion active des capteurs sont des exigences clés. Thread offre une connectivité de capteur à large bande pour connecter de manière unique des capteurs dynamiques, à haute puissance ou à grande vitesse et transmettre les données du capteur au cloud à des fins d'analyse. Thread est un dispositif de connectivité de capteur entièrement autonome avec modem cellulaire 4G/LTE intégré en option, réseau maillé sans fil et batterie dans un boîtier résistant aux intempéries. Chaque dispositif à large bande sert également de passerelle gateway pour les capteurs intelligents sans fil. Combiné aux offres existantes de Worldsensing, leaders sur le marché, Thread sera un moteur pour de nouvelles opportunités de croissance. Worldsensing deviendra un partenaire privilégié de Bentley pour la connectivité des capteurs, et Bentley deviendra un partenaire privilégié de Worldsensing pour les logiciels IdO, offrant aux utilisateurs communs une solution de gestion des capteurs de bout en bout, entièrement intégrée et de la meilleure qualité qui soit.

« Nous sommes ravis de conclure cet accord avec Bentley Systems », a déclaré Ignasi Vilajosana, PDG de Worldsensing. « L'acquisition de l'activité de dispositifs de connectivité Thread de sensemetrics élargira notre portefeuille et nous permettra d'offrir davantage d'options à nos clients. Nous sommes heureux de devenir un partenaire privilégié en matière de connectivité des capteurs pour les services de cloud de jumeaux numériques de Bentley, iTwin IoT , confirmant ainsi notre position de plateforme de connectivité de référence pour les secteurs de l'exploitation minière, de la construction, des chemins de fer et de la surveillance des infrastructures. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Worldsensing, et nous pensons que cet accord stratégique apportera des avantages significatifs à nos bases d'utilisateurs respectives », a déclaré Justin Schmidt, vice-président Corporate Development chez Bentley Systems. « Nous sommes convaincus que la combinaison de l'expertise de Worldsensing en matière de solutions IdO et de notre leadership en matière de logiciels de jumeaux numériques d'infrastructure créera une offre puissante pour le marché. »

À propos de Worldsensing

Worldsensing est un pionnier de l'IdO à l'échelle mondiale. Fondée en 2008, la société experte en surveillance des infrastructures sert des clients dans plus de 70 pays, avec un réseau de partenaires mondiaux pour améliorer conjointement la sécurité dans les secteurs de l'exploitation minière, de la construction, des chemins de fer et de la santé des structures. Worldsensing a son siège à Barcelone et dispose d'une présence locale au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, à Singapour, en Australie et en Pologne. Parmi les investisseurs figurent Cisco Systems, Mitsui & Co, McRock Capital, ETF, Kibo Ventures, JME Ventures et Bentley Systems.

Les solutions de Worldsensing sont la référence du marché pour la surveillance automatisée des infrastructures civiles de grande échelle. Elles permettent l'acquisition de données en temps quasi réel via des capteurs géotechniques, géospatiaux et structurels, ainsi que la gestion à distance des appareils, des données et du réseau. Les ingénieurs et les experts chargés de la surveillance des infrastructures civiles peuvent capturer les données des capteurs grâce aux appareils périphériques Worldsensing et envoyer les informations au cloud pour une surveillance 24 h/24 et 7 j/7. Avec des milliers de déploiements de réseaux connectant plus de 250 000 capteurs dans le monde entier, la solution de Worldsensing est rapidement devenue la norme pour la surveillance dans un nombre croissant de secteurs.

www.worldsensing.com

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l'infrastructure mondiale – en soutenant à la fois l'économie mondiale et l'environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports, de réseaux d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services de distribution, de bâtiments et de campus, de mines et d'installations industrielles. Nos offres, propulsées par la plateforme iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructure, comprennent MicroStation et les applications Open de Bentley pour la modélisation et la simulation, les logiciels de Seequent pour les professionnels de la géo-ingénierie, et Bentley Infrastructure Cloud, qui comprend ProjectWise pour la réalisation de projets, SYNCHRO pour la gestion de la construction, et AssetWise pour l'exploitation des actifs. Les 5000 collègues de Bentley Systems génèrent des revenus annuels de plus d'un milliard de dollars dans 194 pays.

www.bentley.com

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, le logo Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley Open, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent, sensemetrics, et SYNCHRO sont des marques déposées ou non déposées, ou des marques de services de Bentley Systems, Incorporated ou d'une de ses filiales à part entière directe ou indirecte. Les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230322005685/fr/