Bentley Systems dévoile Bentley Infrastructure Cloud, propulsé par iTwin

Lors de la conférence Year in Infrastructure 2022, Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d’ingénierie dédiés aux infrastructures, a dévoilé aujourd’hui Bentley Infrastructure Cloud, sa combinaison de systèmes d’entreprise qui englobent le cycle de vie de bout en bout et la chaîne de valeur de l’infrastructure mondiale. Propulsé par la plateforme iTwin et les schémas d’infrastructure de Bentley, et s’intégrant ainsi parfaitement aux applications d’ingénierie de Bentley, Bentley Infrastructure Cloud permettra une meilleure création, livraison et exploitation continue d’une infrastructure améliorée, grâce à des jumeaux numériques complets et évolutifs.

ProjectWise, propulsé par iTwin, permet des revues de conceptions multidisciplinaires basées sur le Web pour tous vos projets de conception. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Bentley Systems.

Bentley Infrastructure Cloud comprend ProjectWise, pour la réalisation de projets, SYNCHRO, pour la construction, et AssetWise pour l'exploitation des actifs. Ces systèmes d’entreprise utilisent désormais les technologies des jumeaux numériques, propulsées par iTwin, pour exploiter les données contenues dans les fichiers d’ingénierie grâce à un mappage automatisé et intrinsèque aux schémas d’infrastructure de Bentley. En faisant évoluer ces systèmes d'entreprise afin qu'ils deviennent principalement centrés sur les données sans perturber les workflows basés sur des fichiers, Bentley Infrastructure Cloud offre aux organisations utilisatrices des opportunités significatives pour améliorer la collaboration, la productivité et la qualité.

Les schémas d’infrastructure de Bentley sont à la fois ouverts et extensibles, sont désormais liés à la modélisation de l'existant et aux appareils IdO, et intègrent le calcul du carbone et les données des sous-sols. La représentation riche des données des schémas d’infrastructure de Bentley sert bien l’exportation des Industry Foundation Classes (IFC). La possibilité de partager facilement des données et de les enrichir tout au long du cycle de vie aide les sociétés d’ingénierie et les propriétaires-exploitants à créer et à tirer plus de valeur de leurs données d’ingénierie.

Le potentiel d'une solution cloud unifiée tout au long du cycle de vie de l'ingénierie des infrastructures découle des limites institutionnalisées des flux d'informations fragmentés qui ont rendu difficiles les connexions, feedbacks, et analyses, ainsi que la réutilisation et le transfert des connaissances. Bentley Infrastructure Cloud comprend un environnement fédéré centré sur les données, toujours actif, toujours à jour et toujours accessible, qui stocke et relie les données d'ingénierie tout au long des phases de conception, de construction et d'exploitation. La mobilité des informations et la continuité sémantique au-delà des frontières traditionnelles grâce à Bentley Infrastructure Cloud contribueront à accélérer, entre autres avancées, la conception modulaire et la conception pour la constructibilité, ainsi que la conception basée sur les performances.

Selon Ken Adamson, vice-président senior Enterprise Systems chez Bentley, « Bentley Infrastructure Cloud représente notre engagement à connecter tous les acteurs et tous les éléments dans la chaîne de valeur de l'ingénierie des infrastructures et des écosystèmes de projets étendus. Les professionnels de l'infrastructure méritent un environnement de jumeau numérique évolutif pour des données auxquelles ils peuvent faire confiance et sur lesquelles ils peuvent agir. Je pense que Bentley Systems occupe une position unique pour répondre à cette demande en raison de la combinaison exhaustive de nos systèmes d’entreprise ProjectWise, SYNCHRO et AssetWise, de la précision intrinsèque de nos logiciels en matière d’ingénierie et de notre engagement en faveur de l’ouverture, y compris notre détermination unique à intégrer sémantiquement la gamme complète des formats de fichiers d’ingénierie pertinents. La plateforme iTwin, en devenant la base solide de l'unification de tous nos développements logiciels, a prouvé qu'elle était à la hauteur de ce défi. »

ProjectWise, propulsé par iTwin

Bentley Systems a également dévoilé des améliorations majeures à ProjectWise pour étendre son champ d'application, de l'ingénierie « en cours » à la livraison numérique complète. En complétant les workflows séquentiels basés sur les fichiers de chaque projet, avec une mobilité de l'information centrée sur les données et des analyses des analyses pour tous les projets :

Grâce à de nouvelles fonctionnalités de gestion des portefeuilles de projets et des programmes , les utilisateurs de ProjectWise peuvent désormais appliquer des analyses de précision technique pour tous les projets, apprendre et réutiliser des données qualitatives de projet volumineux et stocker les connaissances pour améliorer la qualité et l'efficacité des projets à l'avenir, et

, les utilisateurs de ProjectWise peuvent désormais appliquer des analyses de précision technique pour tous les projets, apprendre et réutiliser des données qualitatives de projet volumineux et stocker les connaissances pour améliorer la qualité et l'efficacité des projets à l'avenir, et Grâce aux nouvelles fonctionnalités de jumeaux numériques, les utilisateurs de ProjectWise peuvent entreprendre des revues de conception interdisciplinaires et une validation avancée de la conception pour améliorer l’efficacité et la qualité de leurs conceptions, ainsi que pour augmenter la qualité de leurs livrables numériques pour la construction et l'exploitation, pour que leurs entreprises soient en mesure de fournir des services numériques transformationnels au-delà du transfert.

Propulsé par iTwin

ProjectWise tire parti d’iTwin Capture pour intégrer les données de modélisation de l'existant, de plus en plus la norme, afin de capturer et de surveiller le contexte numérique des conceptions, coordonnées sur le plan géospatial avec les données d’ingénierie ;

ProjectWise exploite les schémas d'infrastructure de Bentley pour aligner sémantiquement les données des fichiers de conception de plusieurs disciplines et pour tous les projets pour des revues de conception complètes, afin de comprendre les dépendances et de réutiliser les ensembles de données, notamment pour l'apprentissage automatique, en vue de développer des analyses personnalisées ;

ProjectWise tirera parti d'iTwin Experience pour offrir une visibilité immersive sur les jumeaux numériques du projet, garantissant ainsi la qualité et l'amélioration des performances ;

ProjectWise 4D Design Review, propulsé par iTwin, permet aux utilisateurs de partager en toute sécurité de grands modèles complexes avec l'ensemble de leur écosystème de projets, indépendamment des applications de création. Les réviseurs peuvent exécuter des visites virtuelles, interroger les informations des modèles et analyser les données de propriétés intégrées avec un simple navigateur Web. Une interface rationalisée facilite et rend plus accessible la révision interdisciplinaire des modèles 2D et 3D, et elle permet également aux réviseurs de voir ce qui a été modifié, par qui et quand, grâce à la visualisation 4D ;

Advanced Design Validation, propulsé par iTwin, comprend des workflows numériques 3D, l’intégration avec OpenRoads de Bentley et des applications tierces, ainsi qu’une visualisation améliorée par IA/ML permettant de simuler l’expérience conducteur pour valider les conceptions et s’assurer que les exigences sont respectées ;

ProjectWise Components Center, un service de bibliothèque et de gestion de composants numériques basé sur le cloud avec intégration directe aux applications d'ingénierie, favorise la standardisation, l'automatisation et la réutilisation des objets de conception pour livrer les projets plus rapidement et de manière plus fiable. Les entreprises d'ingénierie peuvent désormais tirer parti des données d'une conception à l'autre, saisir les connaissances acquises, créer des composants réutilisables, et véritablement industrialiser leur expertise en matière de réalisations de projets, et

Les fonctionnalités de livraisons numériques tirent parti des workflows numériques pour automatiser et gérer la création, l’échange et la révision des livrables contractuels, y compris les PDF et les Industry Foundation Classes (IFC), ainsi que les jumeaux numériques. Les utilisateurs de ProjectWise peuvent éviter de perdre du temps à assembler et à envoyer manuellement des packages, réduire les risques en gagnant en visibilité et en traçabilité dans les workflows de livrables et en conservant automatiquement une piste d’audit complète.

Propulsé par iTwin au sein de Bentley Infrastructure Cloud, ProjectWise pour la livraison numérique améliore les opportunités des entreprises d'ingénierie tout en réduisant au maximum les risques, en améliorant les performances des projets et l'assurance qualité. Les jumeaux numériques d'infrastructure créés lors de la phase de conception peuvent être précieux pour les propriétaires-exploitants en tant que livrables supplémentaires des projets, notamment les services récurrents des sociétés d'ingénierie en tant qu'« intégrateurs numériques » pour la qualité et la sécurité des données, les analyses internes et la surveillance.

Lori Hufford, vice-présidente, Engineering collaboration pour Bentley Systems, explique : « Les entreprises d'ingénierie sont aujourd'hui confrontées à des défis sans précédent pour mener à bien des projets plus importants et de meilleure qualité malgré la raréfaction des talents, le départ à la retraite du personnel et la perte de connaissances institutionnelles. En tirant parti de la plateforme iTwin, nous sommes désormais en mesure de faire progresser ProjectWise au-delà du travail d'ingénierie en cours pour un projet à la fois, pour l'utiliser dans tous les projets et ainsi maximiser les informations, les apprentissages, la réutilisation et l'apprentissage automatique. Les utilisateurs de ProjectWise ont déjà une vaste expérience de projet intégrée à leurs archives ProjectWise. Désormais intégré à Bentley Infrastructure Cloud, ProjectWise peut insuffler le changement nécessaire à l’efficacité et à la transformation des sociétés d’ingénierie. »

AssetWise, solutions de surveillance de l’état des actifs, propulsé par iTwin

Enfin, Bentley a annoncé la disponibilité de nouvelles solutions spécifiques aux actifs, optimisées par iTwin, qui exploitent iTwin Experience, iTwin Capture et iTwin IoT pour assurer une surveillance de l'état des actifs en temps réel.

La solution AssetWise Bridge Monitoring transforme les inspections traditionnelles des ponts en un workflow numérique moderne. En pilotant des drones et en utilisant iTwin Capture pour créer un jumeau numérique 3D du pont, les inspections peuvent être effectuées virtuellement, évitant ainsi des excursions coûteuses et dangereuses sur le terrain tout en exploitant l’expertise à distance et en tirant parti de l’IA/ML pour identifier et classer automatiquement les anomalies. Les informations sont mises à la disposition des parties prenantes tout au long du workflow grâce à iTwin Experience. Les données d’inspection requises pour corriger les problèmes peuvent être transmises de manière transparente lors de la maintenance, de la conception et de la construction afin de réaliser des économies substantielles.

La solution AssetWise Dam Monitoring est spécialement conçue pour permettre aux sociétés d’ingénierie d’offrir des services numériques aux exploitants de barrages qui modernisent leurs programmes de sécurité afin de réduire les risques et de répondre aux exigences réglementaires croissantes. La solution à venir fournira un accès unifié aux données des capteurs et pourra être déployée sans avoir besoin de techniciens spécialisés. Les utilisateurs peuvent intégrer les données des capteurs dans n’importe quel jumeau numérique pour obtenir une vue contextuelle des données en temps réel et les mesures associées.

Cory Baldwin, vice-président, Infrastructure IoT chez Bentley Systems, a déclaré : « Nous voulons permettre aux sociétés d’ingénierie de devenir des intégrateurs numériques pour les jumeaux numériques d’infrastructure qu’elles créent dans la phase de réalisation du projet, et d'entretenir des jumeaux numériques des performances pour les propriétaires-exploitants. Pour accélérer ces opportunités, les sociétés d’ingénierie peuvent désormais démarrer rapidement avec iTwin Capture, iTwin Experience, iTwin IoT et nos solutions cloud de surveillance AssetWise, prêtes à ajouter leurs propres programmes d’analyse et de service personnalisés et spécifiques aux actifs. »

Les solutions AssetWise Bridge Monitoring et Dam Monitoring sont disponibles en accès anticipé.

Disponibilité de Bentley Infrastructure Cloud

Et Michael Campbell, Chief Product Officer chez Bentley, de conclure : « Nous travaillons en étroite collaboration avec des sociétés d’ingénierie et des propriétaires d’actifs, et nous comprenons clairement qu’ils cherchent l'innovation sans interruption. Avec Bentley Infrastructure Cloud, les utilisateurs de ProjectWise, de SYNCHRO et d'AssetWise accélèrent leur transition vers les jumeaux numériques, sans pour autant compromettre leurs workflows existants pour la collaboration technique, la construction et la gestion de la performance des actifs. Mieux encore, leurs fichiers de projet et d'actifs existants sont le tremplin vers leur avenir axé sur les données. »

Bentley Infrastructure Cloud, qui inclut les systèmes d’entreprise ProjectWise, SYNCHRO et AssetWise, est disponible dès maintenant. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet www.bentley.com.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l’infrastructure mondiale – en soutenant à la fois l’économie mondiale et l’environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports, de réseaux d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services publics, de bâtiments et de campus, de mines et d'installations industrielles. Nos offres comprennent des applications basées sur MicroStation pour la modélisation et la simulation, ProjectWise pour la réalisation de projets, AssetWise pour la performance des actifs et des réseaux, le portefeuille de logiciels géo-scientifiques de pointe de Seequent, et la plateforme iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructures. Bentley Systems emploie plus de 4 500 collègues et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ un milliard de dollars dans 186 pays.

