Bentley Systems lance iTwin Experience, iTwin Capture et iTwin IoT pour renforcer la plateforme iTwin

iTwin renforce Bentley Infrastructure Cloud et fait progresser les applications d'ingénierie de Bentley

Lors de la conférence Year in Infrastructure 2022, Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d’ingénierie dédiés aux infrastructures, a dévoilé aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme iTwin, élargissant considérablement la portée et l’interopérabilité des données d’infrastructure que les sociétés d’ingénierie et les propriétaires-exploitants peuvent utiliser pour créer et exploiter des jumeaux numériques dans les workflows de conception, de construction et d’exploitation.

iTwin Experience. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Bentley Systems.

Les nouvelles fonctionnalités de la plateforme iTwin alimenteront Bentley Infrastructure Cloud, un ensemble de solutions qui couvrent le cycle de vie de l'infrastructure et la chaîne de valeur de bout en bout, englobant ProjectWise, SYNCHRO et AssetWise, le tout unifié et rendu interopérable par les schémas d'infrastructure de Bentley.

iTwin Experience est un nouveau produit cloud qui permet aux propriétaires-exploitants et aux différents acteurs d’obtenir des informations sur les infrastructures critiques en visualisant les jumeaux numériques et en les parcourant. De manière significative, iTwin Experience accélère les initiatives des sociétés d’ingénierie en matière d'« intégration numérique » pour créer et éditer des jumeaux numériques spécifiques aux actifs, intégrant leurs propres algorithmes d’apprentissage automatique, d’analyse et de performance des actifs. iTwin Experience agit comme un « écran unique », superposant la technologie de l’ingénierie (ET), la technologie de l'exploitation (OT) et la technologie de l’information (IT) pour permettre aux utilisateurs de visualiser, d’interroger et d’analyser les jumeaux numériques d’infrastructure dans leur contexte complet, avec n’importe quel niveau de granularité, à n’importe quelle échelle, le tout géo-coordonné et entièrement consultable.

Parmi les autres produits iTwin :

iTwin Capture, pour la capture, l’analyse et le partage de données de la réalité, permet aux utilisateurs de créer facilement des modèles 3D d'ingénierie en haute résolution des actifs d’infrastructure à l’aide de vidéos de drones et d’images de levés prises à partir de n’importe quel appareil photo numérique, scanner ou appareil de cartographie mobile. Les jumeaux numériques d’infrastructure de tous les actifs existants peuvent donc commencer par une modélisation de l'existant, plutôt que d’exiger un modèle BIM. iTwin Capture offre le moyen le plus fidèle et le plus polyvalent de capturer la réalité pour servir de contexte numérique pour les processus de levés, de conception, de surveillance et d’inspection.

iTwin IoT, pour l’acquisition et l’analyse des données de capteurs, permet aux utilisateurs d’intégrer de manière transparente les données de l’Internet des Objets (IdO) créées par les capteurs et les dispositifs de surveillance de l’état des actifs. L’IdO d’infrastructure peut être utilisé efficacement pour la surveillance en temps réel de la sécurité et des risques lors des phases de construction et d'exploitation, y compris pour mesurer et visualiser les changements environnementaux, les mouvements structurels ou la détérioration pour l’évaluation des conditions, la planification de la maintenance, et pour inciter les interventions de précaution. En intégrant en toute sécurité des données en temps réel à l'échelle avec des centaines de types de capteurs, iTwin IoT augmente la valeur des données géotechniques et d’ingénierie.

Les applications d'ingénierie de Bentley, propulsées par iTwin

Pour les Going Digital Awards 2022, la proportion de finalistes qui ont fait appel à iTwin a atteint 42 %. Au vu de la sophistication et de la maturité des approches de livraison numérique, comme le prouvent les projets des finalistes de l'édition 2022, Bentley a présenté un élargissement de ses priorités stratégiques pour iTwin, notamment ajouter des avantages "natifs des jumeaux numériques" à ses applications d'ingénierie des infrastructures.

Dans le discours d’ouverture, le fondateur et CTO Keith Bentley a décrit l’évolution d’iTwin d’un ensemble de bibliothèques de programmation open source à une plateforme en tant que service utilisée par Bentley et ses partenaires pour développer, exécuter et étendre les applications utilisant des workflows de jumeaux numériques. Les applications d’ingénierie de Bentley tireront ensuite parti des capacités d'iTwin sur desktop. Les utilisateurs continueront à travailler avec ces applications comme ils en ont l’habitude, mais parallèlement au fichier au format .dgn habituel qui en résulte, les applications d’ingénierie créeront et synchroniseront également un i-modèle, le conteneur spécialisé de Bentley pour aligner et fédérer sémantiquement les données d’ingénierie des infrastructures au sein de jumeaux numériques. Les i-modèles et iTwin permettront aux utilisateurs de prendre part à des workflows centrés sur les données, notamment pour l'intégration, la validation de l'intention de conception, la vérification des règles, la détection des collisions, l'interrogation et la réutilisation des composants, l'assurance qualité et la création de livrables de jumeaux numériques.

Keith Bentley a expliqué : « Selon moi, il est clair que les jumeaux numériques d'infrastructure sont l'avenir de notre secteur et de notre entreprise. Notre parcours de jumeau numérique a commencé il y a quatre ans, avec une série de projets open source visant à créer des outils cloud natifs, le projet iTwin.js. Ce projet a évolué pour devenir l'iTwin Experience, qui est la locomotive de la solution de jumeau numérique de Bentley et d'autres. Je suis très fier des énormes progrès que nous et nos utilisateurs avons réalisés avec la plateforme iTwin, comme en témoignent les candidatures actuelles du YII. La phase 2 de notre parcours consiste à améliorer nos produits desktop existants en utilisant le même moteur iTwin. Les utilisateurs de MicroStation et de nos applications pour la conception et l'analyse de l’ingénierie obtiendront ensuite de nouvelles fonctionnalités qui pourront rendre leurs projets plus efficaces, plus connectés et plus utiles. Nous pouvons y arriver en améliorant, et non en remplaçant, leurs outils, workflows, formats de fichiers et livrables existants. Le moteur iTwin fonctionnera sur le même poste de travail « in process » avec les applications de conception, en synchronisant un i-modèle local et en se connectant aux services cloud lorsque cela sera nécessaire.

Intégration aux environnements 3D immersifs

Dans le même temps, Julien Moutte, vice-président Technology, a décrit l'interopérabilité améliorée de la plateforme iTwin, y compris l'intégration avec des environnements 3D tels que Unreal, Unity et NVIDIA Omniverse, pour permettre des expériences immersives sur un large éventail d'appareils. « Dès le départ, nous avons créé des services sur la plateforme iTwin qui permettent aux développeurs de logiciels d'aligner et de fédérer les données d'infrastructure provenant de différentes sources. Nous ouvrons maintenant la porte du métavers pour ces jumeaux numériques, ce qui permet de nouveaux cas d'utilisation et d'expériences immersives. Notre interopérabilité avec les moteurs de jeu via USD, glTF, DataSmith et 3DFT ouvre un tout nouveau monde de possibilités pour les développeurs d’applications. Nous sommes ravis de voir tout ce que nos utilisateurs peuvent faire en combinant ces technologies, qui constituent des éléments fondamentaux du métavers de l'infrastructure. »

Concernant l’adoption croissante de l'écosystème des technologies iTwin, M. Moutte a annoncé qu’Adobe avait obtenu une licence iTwin Capture de Bentley pour son application Substance 3D Sampler, qui permet aux concepteurs de transformer facilement des images réelles en une surface ou en un environnement photoréalistes. Alexis Khouri, vice-président Growth, 3D et Métavers chez Adobe, a déclaré : « Les fonctionnalités d'iTwin Capture de Bentley dans Substance 3D Sampler aideront les professionnels du domaine créatif clients d’Adobe à alimenter leurs expériences 3D et à gagner de nombreuses heures (voire plusieurs jours) de travail sur le temps de modélisation 3D. La collaboration stratégique d’Adobe avec Bentley nous permettra d’offrir une solution de capture 3D facile à utiliser et à la pointe de la technologie pour les artistes et concepteurs 3D de tous niveaux. »

Dans le cadre d’une avancée redéfinissant les performances, Bentley a développé un nouveau service iTwin Platform qui permet aux développeurs de logiciels et aux intégrateurs numériques de diffuser des jumeaux numériques dans Unreal Engine, le moteur de jeu leader d’Epic Games, afin de créer des expériences immersives pour les survols et la collaboration multi-utilisateurs.

« Les jumeaux numériques d'infrastructure deviennent des éléments fondamentaux des mondes virtuels qui permettent aux gens d'interagir, de collaborer et de résoudre les problèmes ensemble », a déclaré Marc Petit, vice-président, Unreal Engine Ecosystem chez Epic Games. « Le workflow ininterrompu et les performances élevées offerts par Bentley en intégrant la plateforme iTwin à Unreal Engine aideront les développeurs à atteindre de nouveaux niveaux d'immersion dans des visualisations complexes et des expériences simulées. »

Disponibilité

iTwin Experience est disponible en accès anticipé ; iTwin Capture et iTwin IoT sont disponibles dès maintenant. iTwin Experience intègre des fonctionnalités d’OpenCities Planner. iTwin Capture intègre des fonctionnalités de ContextCapture et d'Orbit 3DM. iTwin IoT intègre des fonctionnalités de la plateforme sensemetrics et de Vista Data Vision. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet www.bentley.com.

iTwin Experience. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Bentley Systems.

iTwin IoT. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Bentley Systems.

iTwin Capture. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Bentley Systems.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l’infrastructure mondiale – en soutenant à la fois l’économie mondiale et l’environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports, de réseaux d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services publics, de bâtiments et de campus, de mines et d'installations industrielles. Nos offres comprennent des applications basées sur MicroStation pour la modélisation et la simulation, ProjectWise pour la réalisation de projets, AssetWise pour la performance des actifs et des réseaux, le portefeuille de logiciels géo-scientifiques de pointe de Seequent, et la plateforme iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructures. Bentley Systems emploie plus de 4 500 collègues et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ un milliard de dollars dans 186 pays.

