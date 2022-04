Bentley Systems lance l'appel à projets pour les Going Digital Awards in Infrastructure 2022

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, a lancé aujourd'hui son appel à projets pour les Going Digital Awards in Infrastructure 2022. Le jury du concours met à l'honneur les projets les plus exemplaires représentant le passage au numérique dans le domaine de l'infrastructure. La date limite pour les candidatures est fixée au 23 mai 2022.

Participez aux Going Digital Awards in Infrastructure 2022 pour obtenir une reconnaissance mondiale de vos avancées numériques dans le domaine de l'infrastructure. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Bentley Systems

Les catégories des Going Digital Awards in Infrastructure sont :

Ponts et Tunnels

Construction

Ingénierie d'entreprise

Installations, Campus et Villes

Géo-ingénierie

Réseaux

Transformation et Production d'énergie

Réseaux ferroviaires et Transports

Routes et Autoroutes

Ingénierie structurelle

Géométrage et Surveillance des actifs

Gestion des eaux et des eaux usées

Les catégories de l'édition 2022 des Going Digital Awards in Infrastructure englobent toutes les formes de projets d'infrastructure et leurs étapes, de la conception à l'exploitation, en passant par la construction. Depuis 2004, le programme Going Digital Awards in Infrastructure a récompensé plus de 4 400 projets d'infrastructure parmi les plus remarquables au monde. Ouvert à tous les utilisateurs de logiciels Bentley, le programme est unique et de portée mondiale, les participants représentant généralement plus de 40 pays.

Ces projets font preuve d'avancées novatrices et de retombées mesurables sur l'infrastructure et la durabilité. Les projets peuvent être mis à l'honneur pour leur impact économique et leur utilisation novatrice des logiciels Bentley, y compris la plateforme iTwin de Bentley et les jumeaux numériques d'infrastructure, la modélisation 4D, l'Infrastructure Internet of Things, et l'intelligence artificielle. Les projets peuvent également être primés pour des avancées qui permettent d'atteindre les objectifs de développement durable en termes d'action climatique, de transition et d'efficacité énergétique, de circularité des ressources terrestres et aquatiques, et de communautés saines.

Les utilisateurs sont invités à envoyer leurs projets pour le programme Going Digital Awards in Infrastructure, quelle que soit la phase au cours de laquelle se trouvent ces projets : planification/élaboration, conception, construction ou exploitation. Les finalistes des Going Digital Awards de chaque catégorie seront mis à l'honneur lors d'une cérémonie de remise de prix à Londres, au quatrième trimestre 2022. Ce rassemblement exclusif permet aux finalistes de présenter leurs avancées en termes de passage au numérique à un panel de médias, d'analystes et de dirigeants dans le domaine des infrastructures.

Outre les prix décernés par le jury, les fondateurs de Bentley récompenseront les projets qui dépassent le cadre des prix décernés dans les différentes catégories, soit par une utilisation novatrice des logiciels Bentley, soit par l'atteinte d'objectifs de développement durable.

Chaque projet sélectionné dans une catégorie recevra une reconnaissance au sein de la communauté mondiale de l'infrastructure. Grâce au programme Going Digital Awards in Infrastructure, les participants :

Verront leur projet d'infrastructure publié dans la revue Infrastructure Yearbook de Bentley, distribuée en format papier et numérique aux médias, aux gouvernements et aux personnes influentes du secteur dans le monde entier.

dans la revue de Bentley, distribuée en format papier et numérique aux médias, aux gouvernements et aux personnes influentes du secteur dans le monde entier. Renforcent leur avantage concurrentiel en démontrant aux clients existants et potentiels la valeur ajoutée que les participants apportent aux projets grâce à leurs innovations numériques.

en démontrant aux clients existants et potentiels la valeur ajoutée que les participants apportent aux projets grâce à leurs innovations numériques. Bénéficient d'une couverture médiatique mondiale et du soutien de l'équipe Bentley dans le domaine du marketing et de la promotion de leurs projets respectifs dans les médias.

Pour plus d'informations sur le programme des Going Digital Awards in Infrastructure 2022, ou pour proposer un projet, consultez le site web des Going Digital Awards in Infrastructure.

Regardez cette vidéo et découvrez pourquoi vous devriez envoyer votre projet aux Going Digital Awards in Infrastructure.

