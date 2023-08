Élargir et accélérer les analyses d'actifs d'infrastructure

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeurde logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Blyncsy, un fournisseur de services d'intelligence artificielle révolutionnaires pour les Départements des Transports afin de prendre en charge les activités d'exploitation et de maintenance. Le focus sur l'écosystème de jumeaux numériques de la gamme iTwin Ventures de Bentley est renforcé par l'accélération du développement et la diffusion d'analyses d'actifs d'infrastructure de grande valeur.

La technologie automatisée d'inspection routière IA de Blyncsy détectant la présence et la visibilité de lignes de peinture. Image reproduite avec l'aimable autorisation de Bentley Systems.

Fondée en 2014 à Salt Lake City, Utah, par son PDG, Mark Pittman, Blyncsy applique la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle à l'analyse d'images couramment disponibles pour identifier les problèmes de maintenance sur les réseaux routiers. M. Pittman a eu l'idée de son entreprise alors qu'il était coincé à un feu rouge, convaincu qu'il existait un moyen de combiner les données des conditions en temps réel et les technologies innovantes pour aider les départements des transports à être plus efficaces.

Les services d'intelligence artificielle disruptifs de Blyncsy remplacent les collectes de données manuelles lentes et onéreuses, réduisant le besoin en personnel ou en véhicules et matériaux spécialisés sur le terrain. Ils améliorent la sensibilisation des propriétaires-exploitants de transports et l'atténuation des conditions routières en temps opportun. Blyncsy détecte plus de 50 problèmes de sécurité routière différents, notamment l'emplacement réel des zones de construction actives.

M. Pittman a déclaré : « Blyncsy se dédie à appliquer les techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique les plus récentes pour en faire bénéficier les réseaux de transport. Cet alignement avec Bentley ne fera que renforcer les valeurs pour nos utilisateurs. Ensemble, nous fournirons aux propriétaires de transport des analyses d'actifs encore plus approfondies, afin d'aider les conducteurs d'aujourd'hui et de demain. »

« La sécurité est notre principale priorité, et l'efficacité opérationnelle suit juste derrière.Nous dépendons des données en temps réel, telles que les informations que nous recevons de Blyncsy, pour gérer proactivement les systèmes d'autoroute et faire en sorte qu'ils soient aussi sûrs et fiables que possible » a déclaré le directeur du Département des Transports d'Hawaii, Ed Sniffen. « Le Département des Transports d'Hawaii adopte des technologies qui nous permettent de fonctionner de la manière la plus productive possible. Blyncsy nous fournit des rapports hebdomadaires avec des graphiques et des photos détaillant l'état des glissières de sécurité, de la chaussée et de la végétation, offrant davantage d'outils pour nous permettre de hiérarchiser nos ressources afin de répondre aux besoins du système. »

Le directeur exécutif d'iTwin Ventures chez Bentley, Mike Schellhase, a déclaré : « Blyncsy a attiré notre attention en vue d'une éventuelle participation à une phase d'investissement successif en capital-risque. Cependant, nous étions tellement convaincus de l'importance de leurs découvertes que nous avons entrepris son acquisition pure et simple, afin de la mettre à niveau rapidement et de manière généralisée. Nous attendons que les investissements dans les analyses d'actifs généralisées accélèrent l'exploitation des jumeaux numériques d'infrastructure. »

Blyncsy adoptera la plateforme iTwin de Bentley pour une intégration immersive avec les modèles d'ingénierie et de simulation des propriétaires d'infrastructure, et Bentley incorporera et commercialisera les services IA de Blyncsy au sein de ses nouvelles offres de jumeaux numériques pour la mobilité.

L'acquisition a été prise en charge pour Blyncsy par Ignatious Growth Capital and Advisory. Parmi les investisseurs de Blyncsy figurent : Peterson Ventures, Doug Wells, Elemental Excelerator, Park City Angel Network, OakHouse Partners et CEAS Investments.

La détection automatisée des nids-de-poule est une variable critique, car ils se développent lorsque les chasse-neige et le temps froid impactent la chaussée. Blyncsy utilise l'IA pour les détecter automatiquement. Image reproduite avec l'aimable autorisation de Bentley Systems.

Les routes sont usées par les véhicules qui y circulent. Les différents types de véhicules et les véhicules plus lourds usent les routes plus rapidement. L'application d'IA de Blyncsy signale les éventuels impacts aux utilisateurs afin qu'ils puissent réparer la route au moment opportun et réduire ainsi les coûts pour les gestionnaires de transport. Image reproduite avec l'aimable autorisation de Bentley Systems.

L'application d'inspection automatisée des routes de Blyncsy utilise l'IA pour identifier les actifs routiers, évaluer leur état et alerter les utilisateurs en cas de problème. Image reproduite avec l'aimable autorisation de Bentley Systems.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l'infrastructure mondiale – en soutenant à la fois l'économie mondiale et l'environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports, de réseaux d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services de distribution, de bâtiments et de campus, de mines et d'installations industrielles. Nos offres, propulsées par la plateforme iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructure, comprennent MicroStation et les applications Open de Bentley pour la modélisation et la simulation, les logiciels de Seequent pour les professionnels de la géo-ingénierie, et Bentley Infrastructure Cloud, qui comprend ProjectWise pour la réalisation de projets, SYNCHRO pour la gestion de la construction, et AssetWise pour l'exploitation des actifs. Les 5000 collègues de Bentley Systems génèrent des revenus annuels de plus d'un milliard de dollars dans 194 pays.

