Une gestion de l'information sur les actifs à l'échelle de l'entreprise et une gestion structurelle de la fiabilité et de l'intégrité en parallèle

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, a annoncé aujourd'hui que BP a opté pour la gestion des informations tout au long du cycle de vie des actifs AssetWise (ALIM) et AssetWise Reliability (AR) de Bentley, qui font partie de l'offre Bentley Infrastructure Cloud, pour gérer les informations d'ingénierie des projets et des opérations, et assurer la gestion de l'intégrité des actifs au niveau mondial.

En 2019, BP a choisi la solution de pointe AssetWise ALIM fournie par Bentley comme magasin central d'informations (CIS) pour contrôler le changement et maintenir les informations validées nécessaires aux projets et aux opérations de classe mondiale, y compris l'ensemble des documents, des étiquettes, des métadonnées associées et de la visualisation des modèles 3D.

BP va désormais normaliser AssetWise ALIM dans l'ensemble des projets, de la production et des actifs de fabrication. Avec AssetWise ALIM, vous pouvez migrer les informations essentielles en toute transparence tout au long du cycle de vie, en prenant en charge le processus de projet d'investissement jusqu'aux opérations en cours de manière plus efficace pour garantir la fiabilité des projets et des opérations.

AssetWise Reliability permettra à BP d'optimiser les inspections, de réduire les coûts de maintenance au maximum, d'augmenter la disponibilité et d'améliorer la sécurité et la gestion des risques. BP a d'abord appliqué AssetWise Reliability à l'actif Clair, en mer du Nord, et un déploiement mondial dans huit régions est en cours.

Alan Kiraly, SVP d'Industry Solutions, Bentley Systems, a déclaré : « Bentley collabore avec BP depuis très longtemps, en lui fournissant AssetWise ALIM comme magasin central d'informations (CIS) pour gérer et maintenir les informations nécessaires aux projets et aux opérations dans le monde entier. L'intégration d'AssetWise Reliability avec le CIS dans un environnement basé sur le cloud pour prendre en charge les processus d'intégrité des actifs de BP, permet à Bentley de fournir des workflows numériques standardisés et d'apporter des avantages significatifs à BP ».

Rob Kelly, VP de Digital Asset Management chez BP a déclaré : « C'est avec plaisir que nous étendons l'utilisation de la gamme de solutions AssetWise de Bentley, en particulier ALIM aux projets internationaux, à la production, aux actifs de fabrication de BP, et l'intégration de la fiabilité des actifs. De cette manière, nous garantissons à BP l'exactitude de nos informations grâce au contrôle efficace des changements, ce qui nous permet de prendre des décisions éclairées pour les projets ou les opérations. »

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l'infrastructure mondiale – en soutenant à la fois l'économie mondiale et l'environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports, de réseaux d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services de distribution, de bâtiments et de campus, de mines et d'installations industrielles. Nos offres, liées à la plateforme Powered by iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructure, comprennent MicroStation et les applications Bentley Open pour la modélisation et la simulation, les logiciels de Seequent pour les professionnels de la géo-ingénierie, et Bentley Infrastructure Cloud, qui comprend ProjectWise pour la réalisation de projets, SYNCHRO pour la gestion de la construction, et AssetWise pour l'exploitation des actifs. Les 5 000 collègues de Bentley Systems génèrent des revenus annuels de plus d'1 milliard de dollars dans 194 pays.

À propos de BP

BP souhaite réinventer l'énergie pour les individus et notre planète. L'entreprise s'est fixé pour ambition ‎d'être une entreprise « net zéro » d'ici 2050 et d'aider le monde à atteindre une neutralité carbone, et de mettre en place une stratégie pour atteindre cet objectif. Pour en savoir plus, rendez-vous sur bp.com.‎

