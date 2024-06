Beowulf Mining plc est une société minière basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans l'exploration et le développement en Suède, en Finlande et au Kosovo. Ses projets comprennent Kallak, Atvidaberg, Aitolampi, Raapysjarvi, Karhunmaki, Mitrovica, Wolf Mountain, Majdan Peak, Mitrovica South et Viti. Le gisement de minerai de fer de Kallak est situé à environ 40 kilomètres (km) à l'ouest de Jokkmokk dans le comté de Norrbotten, dans le nord de la Suède, à 80 km au sud-ouest du centre d'extraction de minerai de fer de Malmberget. La zone de licence d'Avidaberg couvre 225 kilomètres carrés (Km2) et se trouve dans la région de Bergslagen, dans le sud de la Suède. La zone du projet Aitolampi est située dans l'est de la Finlande, à environ 40 km au sud-ouest de la ville minière d'Outokumpu. La demande de permis d'exploration Raapysjarvi est une zone d'exploration de 716 hectares (ha) située dans la municipalité de Tuusniemi, dans l'est de la Finlande. La zone du projet Karhunmaki est située dans la municipalité de Lapua, dans la région d'Ostrobothnie méridionale, dans l'ouest de la Finlande.

