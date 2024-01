Beowulf Mining PLC - Société minière centrée sur la Suède, la Finlande et le Kosovo - Fournit une mise à jour pour l'usine de matériaux d'anodes de graphite dans la région de GigaVaasa. Mise à jour de la stratégie visant à accélérer le processus GAMP complet pour capturer une plus grande partie de la chaîne de valeur de la production de matériaux anodiques et fournir une plus grande sécurité de la chaîne d'approvisionnement à la suite des contrôles à l'exportation imposés par la Chine sur les matériaux en graphite en décembre 2023. L'entreprise explique qu'elle s'approvisionnera initialement en concentré de graphite auprès de tiers, mais qu'elle a finalement l'intention d'exploiter ses propres gisements en Finlande, où les essais métallurgiques préliminaires ont donné des résultats très encourageants. L'étude de préfaisabilité améliorée sur le processus GAMP complet devrait être achevée en 2024. Le directeur général Ed Bowie commente : "Cette stratégie actualisée s'appuie sur l'étude de faisabilité préliminaire achevée l'année dernière et, en capturant une plus grande partie de la chaîne de valeur, devrait améliorer les conditions économiques déjà excellentes."

Cours actuel de l'action : 1,34 pence, en baisse de 0,4 % à Londres mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 67 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

