Beowulf Mining plc est une société d'exploration et de développement. La société possède un portefeuille d'actifs, y compris des matières premières telles que le minerai de fer, le graphite, les métaux de base et les métaux précieux, avec des activités d'exploration, de développement de mines et de production en aval en Suède, en Finlande et au Kosovo. En Suède, Jokkmokk Iron, une filiale à 100 %, développe son projet Kallak, dont les essais ont produit un concentré de magnétite d'une teneur en fer de 71,5 %. En Finlande, Grafintec, une filiale détenue à 100 %, développe un stock de graphite naturel en paillettes (les ressources définies du projet Aitolampi indiquent 1,275 million de tonnes de graphite contenu). Au Kosovo, la société détient environ 61 % de Vardar Minerals (Vardar), qui se concentre sur l'exploration de la ceinture de Téthys, une province métallogénique orogénique pour l'or et les métaux de base. Vardar s'emploie à obtenir des résultats pour son permis de Mitrovica, qui comporte plusieurs cibles d'exploration, notamment pour le plomb, le zinc, le cuivre et l'or.

Secteur Sociétés minières intégrées