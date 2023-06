Beowulf Mining PLC - société minière centrée sur la Suède, la Finlande et le Kosovo - nomme Ed Bowie au poste de directeur général, à compter du 7 août, et le nomme également au conseil d'administration.

Au cours des dernières années, M. Bowie a occupé des fonctions de développement d'entreprise dans des sociétés minières et énergétiques. Il est actuellement administrateur et partenaire de Cora Gold Ltd, Impact Capital Ltd et Amphi Capital Ltd.

Johan Rostin, président du conseil d'administration, a déclaré : "Cette expérience sera d'une importance capitale dans le cadre de l'examen stratégique de nos actifs qui est actuellement en cours. Nous avons identifié plusieurs moyens potentiels d'optimiser le développement et la valeur finale de nos actifs et nous devons nous assurer d'étudier et d'incorporer les résultats dans nos plans de développement. Cet examen stratégique prendra environ six mois et nous nous réjouissons de pouvoir ensuite informer le marché de nos plans de développement révisés et de notre calendrier, y compris le processus d'autorisation environnementale et la demande qui ne devraient plus être déposés cette année."

Cours actuel de l'action : 1,80 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 57

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

