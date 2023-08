Beowulf Mining PLC - société minière centrée sur la Suède, la Finlande et le Kosovo - annonce qu'Ulla Sandborgh quitte son poste de directeur général de Jokkmokk Iron Mines AB, filiale à 100 % de Beowulf, un peu plus d'un an après la nomination de l'ancienne directrice générale du ministère suédois de l'entreprise.

L'entreprise déclare : "Beowulf s'efforce d'assurer une transition en douceur. La société a entamé le processus de recrutement d'une personne possédant les compétences et l'expérience requises en matière de développement de projets et d'exploitation minière pour faire progresser Jokkmokk Iron et informera le marché en temps voulu."

Cours actuel de l'action : 1,55 pence l'unité, en baisse de 1,6 % mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 71 %.

