Beowulf Mining PLC - société minière centrée sur la Suède, la Finlande et le Kosovo - déclare son intention d'entreprendre une levée de fonds pour faire avancer le projet de minerai de fer Kallak dans le nord de la Suède, l'usine de matériaux d'anode de graphite en Finlande, et pour les besoins généraux de l'entreprise. L'objectif est de lever environ 100 millions de couronnes suédoises, soit environ 7,5 millions de livres sterling, par le biais d'une offre d'actions au détail. En outre, une émission de droits sera d'un montant d'environ 80 millions de couronnes suédoises avant déduction des coûts. La raison principale de cette levée de fonds est l'achèvement de l'étude de préfaisabilité en cours et des études environnementales en préparation de l'évaluation de l'impact sur l'environnement et de la demande de permis environnemental pour Kallak.

"Compte tenu de la qualité du concentré que le projet Kallak devrait produire, la société a déjà reçu l'intérêt d'un certain nombre de tiers. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, cet intérêt devrait s'accroître et la société étudiera les possibilités de former des partenariats stratégiques susceptibles de réduire les risques du projet du point de vue du financement, de la technique et de l'accès au marché et de permettre un développement accéléré", déclare M. Beowulf.

Cours actuel de l'action : 1,32 pence, en baisse de 18 % vendredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 47 %.

