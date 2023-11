Bergbahnen Engelberg Truebsee Titlis Bet AG est une société basée en Suisse, active dans le secteur du tourisme. Également connue sous le nom commercial Titlis Rotair, la société est impliquée dans l'exploitation de services de téléphériques depuis le glacier du Mont Titlis et dans la gestion de l'Hôtel Terrace et du Berghotel Truebsee, ainsi que de divers points de restauration dans le village d'Engelberg. La société propose une série d'attractions et d'activités touristiques sur le glacier du Titlis, notamment la grotte du glacier, le télésiège Ice Flyer, un sentier de montagne et des descentes en rappel. En outre, la société organise des festivals et des événements tout au long de l'année. Ses locaux peuvent également être loués pour des séminaires et autres événements professionnels.