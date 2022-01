Perte nette réduite pour Titlis Bergbahnen sur l'exercice 2020/21

Zurich (awp) - Encore touché par la crise sanitaire et les restrictions visant les secteurs de la gastronomie, lesquelles ont entraîné une baisse de fréquentation, l'exploitant de remontées mécaniques Titlis Bergbahnen a cependant pu réduire sa perte nette durant l'exercice 2020/21. Celle-ci s'est contractée à 5,02 millions de francs suisses, contre 19,62 millions douze mois auparavant.

Dans un communiqué diffusé mardi, Bergbahnen EngelbergTrübsee-Titlis (BET) explique la réduction de la perte nette à une stricte gestion des coûts, aux mesures d'économies mises en oeuvre ainsi qu'aux indemnités perçues au titre du chômage partiel. L'exploitant des remontées mécaniques basé à Engelberg, dans le canton d'Obwald, a aussi bénéficié de l'indemnisation de 10 millions de francs suisses destinée aux cas de rigueur.

Au niveau opérationnel, la perte avant intérêts et impôts (Ebit) s'est contractée à 4,78 millions de francs suisses, contre 18,95 millions durant l'exercice précédent. L'Ebitda s'est pour sa part hissé à 8,9 millions de francs suisses, 23% de plus qu'un an auparavant.

En dépit des incertitudes liées à la pandémie les recettes ont légèrement progressé à 38,45 millions de francs suisses, contre 38,18 millions douze mois auparavant. Sur l'ensemble de l'exercice, la fréquentation s'est tassée de 15% à 505'050 hôtes. Le marché international des voyages, qui avait complètement disparu avec l'éclatement de la crise de la Corona s'est effondré, est resté quasiment inexistant pendant toute l'année sous revue.

BET estime avoir débuté le nouvel exercice de manière prometteuse malgré une situation pandémique difficile.

vj/lk