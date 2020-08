Titlis Bergbahnen: pas d'éclaircie l'année prochaine non plus

Zurich (awp) - Titlis Bergbahnen constate que les hôtes autochtones ne sont de loin pas parvenu à compenser l'absence des touristes étrangers au cours de la saison estivale et abandonne officiellement l'espoir d'un retour à la normale en 2021. Depuis la levée des mesures de confinement, les entrées d'argent de l'exploitant obwaldien de remontées mécaniques plafonnent entre un cinquième et un tiers de leurs niveau un an plus tôt.

L'entreprise a conséquemment décidé de brider drastiquement ses dépenses, indique un communiqué diffusé jeudi. A compter de septembre, le conseil d'administration a décidé de ne plus compenser la différence entre le dédommagement pour chômage partiel et le salaire, biffant au passage la perspective d'un bonus pour les collaborateurs au titre de l'exercice 2019/20.

La perspective d'une reprise d'activité hivernale doit permettre d'éviter le recours à des suppressions massives de postes, quand bien même la direction n'exclut pas à l'automne de procéder à des licenciements individuels.

L'organe de surveillance renoncera en signe de solidarité à 30% de sa rémunération totale entre l'assemblée générale ordinaire de 2020 et la suivante. Les parts variables des salaires de la direction seront, elles, "substantiellement réduites".

jh/rp