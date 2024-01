Bergen Carbon Solutions AS a annoncé l'élection de Rita Glenne en tant que nouveau membre du conseil d'administration. Bodil Holst se retire du conseil d'administration pour des raisons personnelles. Rita Glenne a précédemment travaillé pour SINTEF, Norsk Hydro ASA, REC ASA et en tant que vice-présidente de la technologie chez REC Solar AS.

Elle dirige actuellement sa propre société de conseil pour les jeunes entreprises technologiques et occupe plusieurs postes au sein de conseils d'administration. Elle possède une vaste expérience dans le développement de technologies pour en faire des processus et des produits ayant un aspect commercial. Glenne a mis au point des processus et des équipements de production pour la fabrication de gros volumes, elle a de l'expérience en matière de dépannage et de gestion de la production en phase de démarrage et elle a beaucoup collaboré avec les fournisseurs et les clients.

Glenne est titulaire d'un doctorat de l'université technique de Trondheim (NTNU) en science des matériaux.