Bergenbio ASA est une société biopharmaceutique norvégienne en phase clinique qui se concentre sur le développement de médicaments pour les maladies agressives, notamment le cancer et les infections respiratoires graves. Le portefeuille d'activités de la société comprend des produits en phase de développement tels que la lymphoscintigraphie axillaire orale (AXL), qui est une cible tyrosine kinase qui intervient dans les maladies agressives. Dans des conditions physiologiques normales et saines, l'expression de l'AXL est faible. Cependant, dans les maladies agressives, telles que le cancer et les infections respiratoires graves, la signalisation AXL est régulée à la hausse en réponse à l'hypoxie, à l'inflammation, au stress cellulaire et au traitement médicamenteux. Le produit phare de la société, le BGB324, est une petite molécule sélective, puissante et biodisponible par voie orale, qui inhibe AXL dans le cadre d'essais cliniques de phase II dans des indications de cancer et de COVID-19. BerGenBio est basée à Bergen, en Norvège, et possède une filiale à Oxford, au Royaume-Uni.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale