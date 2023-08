Berger Paints India Limited a pour activité la fabrication et la vente de peintures, vernis, émaux ou laques. La société propose des produits dans des catégories telles que les revêtements muraux intérieurs, les revêtements muraux extérieurs, les textures extérieures, les finitions métalliques, les finitions pour le bois, les finitions pour le verre, les sous-couches, les solutions d'imperméabilisation et les systèmes composites et d'isolation thermique extérieure (ETICS). Ses finitions design comprennent Silk Illusions Design Metallica, Silk Illusions Non Metallic, Silk Illusions Metallica et Silk Illusions Marble Finish. Ses émulsions intérieures comprennent Silk Breathe Easy, Silk Glamor, Silk Glow et Silk Luxury Emulsion. Ses dispersions murales intérieures comprennent Bison Distemper. Les émulsions extérieures de la société comprennent WeatherCoat Long Life 10, WeatherCoat Long Life 7, WeatherCoat Anti Dustt, WeatherCoat Glow, WeatherCoat Champ, WeatherCoat Floor Protector et WeatherCoat Tile Protector. Ses textures extérieures comprennent Florentina, Solitaire et Ruff N Tuff.

Secteur Produits chimiques de base