Berkeley Lights lance un programme d'accès par abonnement et signe ses premiers clients

EMERYVILLE, Calif., 04 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Berkeley Lights, Inc. (Nasdaq : BLI), un leader de la biologie cellulaire numérique, a annoncé le lancement de son modèle d'abonnement TechAccess pour offrir à ses clients un accès élargi à sa technologie révolutionnaire de dépistage monocellulaire. Cette nouvelle offre apporte la flexibilité demandée en termes de volume et de débit aux clients qui souhaitent accéder aux flux de travail de développement de lignées cellulaires et de découverte d'anticorps de la société. L'abonnement tout compris fournit aux clients une gamme complète de produits, y compris un système Beacon®, un logiciel, des consommables, un service, une assistance et des droits d'utilisation commerciale. Chaque abonnement TechAccess a une durée d'un an renouvelable et fournit aux clients la capacité clé en main dont ils ont besoin et les avantages financiers propres à l'absence de dépenses en capital initiales. L'offre tout compris fournit également une assurance innovation aux clients, donnant accès aux dernières fonctionnalités et capacités technologiques de Berkeley Lights sans frais supplémentaires.



Berkeley Lights a déjà commencé à signer des accords d'accès par abonnement avec des clients œuvrant au développement de lignées cellulaires ainsi qu'à la découverte d'anticorps et s'attend à en signer bien d'autres encore prochainement. De nombreux clients accueillent ce modèle d'accès basé sur la capacité comme une alternative à l'achat direct de la technologie Berkeley Lights. Ceux qui présentent des besoins de capacité moindres sont particulièrement impatients de tirer parti des avantages significatifs de vitesse, de débit et de qualité de la plateforme Berkeley Lights, dans le cadre d'un modèle qui correspond désormais à leurs besoins de capacité. « Nous sommes ravis de pouvoir désormais offrir cette technologie révolutionnaire à nos partenaires et à nos clients dans le cadre de nos services principaux », a déclaré Amy He, directrice sénior du développement des processus scientifiques de Bionova. « Nous serons en mesure de livrer des produits de haute qualité plus rapidement tout en répondant à notre besoin de flexibilité des campagnes sans dépenses en capital initiales.

Le lancement du modèle d'abonnement TechAccess s'aligne sur la disponibilité à venir du flux de travail amélioré Opto™ Plasma B Discovery 4.0 et d'Opto Assure pour les essais de développement de lignées cellulaires. « Nos clients ne cessent de demander un accès personnalisé à notre technologie et le modèle d'abonnement TechAccess répond à leurs besoins spécifiques », a déclaré John Proctor, Ph.D., VPS des anticorps thérapeutiques chez Berkeley Lights. « Depuis son lancement, nous avons constaté une réponse positive de la clientèle à ce programme, ce qui, selon nous, élargira le marché disponible que nous desservons et accélérera l'adoption de la technologie Berkley Lights. »

À propos de Berkeley Lights

Berkeley Lights est une société de premier plan dans le domaine de la biologie cellulaire numérique, axée sur l'activation et l'accélération du développement et de la commercialisation rapides de la biothérapeutique et d'autres produits à base de cellules pour nos clients. La Berkeley Lights Platform capture des informations phénotypiques, fonctionnelles et génotypiques approfondies pour des milliers de cellules uniques en parallèle et peut également fournir la biologie vivante souhaitée par les clients sous la forme des meilleures cellules. Notre plateforme est une solution de bout en bout entièrement intégrée, comprenant des consommables exclusifs, y compris nos puces OptoSelect™ et kits de réactifs, nos systèmes d'automatisation avancés et nos logiciels d'application. Nous avons développé la Berkeley Lights Platform afin de fournir l'environnement le plus avancé pour une caractérisation fonctionnelle rapide de cellules uniques à l'échelle, dont l'objectif est d'établir une norme industrielle pour nos clients dans l'ensemble de leur chaîne de valeur de produits cellulaires.

Énoncés prospectifs

Dans la mesure où les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse ne sont pas des descriptions de faits historiques concernant Berkeley Lights ou ses produits, ils sont des énoncés prospectifs reflétant les convictions et attentes actuelles de la direction. De tels énoncés prospectifs impliquent d'importants risques et incertitudes connus et inconnus relatifs à des événements futurs, et les performances des produits et résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Berkeley Lights décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes en relation avec la mise en œuvre par la société d'une offre de plateforme par abonnement comme le modèle d'abonnement TechAccess et le rythme auquel les clients adoptent celui-ci, le moment de l'introduction par la société de flux de travail tels que Opto™ Plasma B Discovery 4.0 et Opto Assure, et l'adoption plus générale de la technologie de la société, consultez les énoncés figurant dans les sections « Risk Factors » (facteurs de risque), et ailleurs, dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Les systèmes Beacon® et Lightning™ ainsi que l'instrument Culture Station™ de Berkeley Lights sont DESTINÉS À LA RECHERCHE UNIQUEMENT. Non destinés aux procédures de diagnostic.

Contact auprès de la presse

berkeleylights@bulleitgroup.com

Contact auprès des investisseurs

ir@berkeleylights.com