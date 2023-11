Le décès de Charlie Munger, de Berkshire Hathaway, annonce la fin d'une époque, laissant Warren Buffett comme seule légende de l'investissement du conglomérat et mettant en lumière des gestionnaires qui ont largement opéré dans son ombre.

Peu d'entreprises ont été aussi étroitement associées à leurs dirigeants que Berkshire l'a été avec Buffett et Munger, qui se sont connus pendant plus de six décennies, les 45 dernières années en tant que président et vice-président du conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska.

Le décès de M. Munger mardi, à cinq semaines de son 100e anniversaire, laisse les vice-présidents de Berkshire Greg Abel et Ajit Jain, qui supervisent respectivement les activités hors assurance et les activités d'assurance, comme les principaux conseillers et caisses de résonance de M. Buffett, âgé de 93 ans.

Ils sont devenus vice-présidents en 2018, n'ont commencé à jouer un rôle public plus important que lors de la dernière assemblée annuelle de Berkshire et auront des bottes plus grandes à remplir que dans presque n'importe quelle autre entreprise.

Les dirigeants ont déclaré qu'Abel adhérait pleinement à la culture de Berkshire, qui comprend une décentralisation extrême qui donne aux unités commerciales une large autonomie.

Cela signifie que les grandes unités telles que BNSF railroad et Geico car insurer, qui comptent chacune des dizaines de milliers d'employés, et les petites unités telles que Borsheims jewelry, qui compte environ 142 employés, peuvent fonctionner sans interférence de la part du siège de Berkshire, qui n'emploie qu'environ 26 personnes.

Mais Abel et Jain n'ont pas le même style que Buffett et Munger.

Lors de la réunion annuelle de 2021, on a demandé à Jain comment Abel et lui interagissaient.

"Il ne fait aucun doute que la relation que Warren entretient avec Charlie est unique et qu'elle ne sera pas reproduite", a déclaré M. Jain. "Nous n'interagissons pas aussi souvent que Warren et Charlie. Mais chaque trimestre, nous nous parlerons de nos activités respectives."

Abel a déclaré que lui et Jain se consultaient régulièrement, en particulier lorsque quelque chose d'inhabituel se produisait dans l'une des entreprises de Berkshire.

Les investisseurs disent qu'ils ont confiance.

"Je ne peux pas imaginer que les investisseurs n'aient pas pensé à ce qui se passera lorsque Buffett ne sera plus là", a déclaré Bill Stone, directeur des investissements chez Glenview Trust. "Il n'est pas nécessaire qu'ils soient aussi bons que Buffett ou Munger pour faire de Berkshire une bonne société, voire une grande société.

Berkshire n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

PDG-DESIGNÉ

Berkshire dispose d'un plan de succession depuis au moins 2006, lorsque Buffett, alors âgé de 75 ans, a déclaré aux actionnaires que la société qu'il dirige depuis 1965 serait préparée à son départ.

Lors de l'assemblée annuelle de Berkshire en 2021, M. Munger a indiqué par inadvertance que M. Abel, un natif d'Edmonton (Alberta) âgé de 61 ans qui a passé un quart de siècle dans ce qui est aujourd'hui Berkshire Hathaway Energy, était le PDG désigné.

Jain, 72 ans, conserverait la supervision des opérations d'assurance.

Buffett a fait l'éloge des deux dirigeants, qualifiant Abel d'"être humain de première classe" dans un message vidéo de 2013 et parlant de Jain comme d'une "superstar".

Fan de hockey depuis toujours, Abel a obtenu son diplôme en 1984 à l'université d'Alberta, a travaillé chez PricewaterhouseCoopers et dans la société d'énergie CalEnergy, et a rejoint en 1992 la société, alors connue sous le nom de MidAmerican Energy, que Berkshire a rachetée en 2000.

M. Abel a pris la tête de MidAmerican en 2008 et a bénéficié de sa capacité, inhabituelle dans le secteur des services publics, à conserver les bénéfices plutôt qu'à verser des dividendes. Cela lui a permis de faire des acquisitions et de se développer dans le domaine des énergies renouvelables.

Les investisseurs devront attendre que M. Abel prenne ses fonctions pour voir s'il est disposé à se débarrasser des entreprises qui ne sont pas performantes ou dont les perspectives sont médiocres - ses prédécesseurs aimaient acheter et conserver des entreprises pour toujours - ou si Berkshire pourrait verser son premier dividende depuis 1967.

M. Jain, qui est né dans l'État indien d'Odisha, s'est spécialisé dans la tarification des risques, en particulier des risques importants tels que les catastrophes naturelles. Il a rejoint Berkshire en 1986.

Outre les deux dirigeants, le plan de Berkshire prévoit également que Howard Buffett, le fils aîné de Buffett, devienne président non exécutif, chargé principalement de préserver la culture de Berkshire.

Todd Combs et Ted Weschler, qui aident Buffett à gérer le portefeuille d'actions ordinaires de Berkshire, d'une valeur de plus de 300 milliards de dollars - dont la moitié environ est constituée d'une seule action, Apple - semblent en bonne voie pour prendre en charge l'ensemble de ce portefeuille.

"Berkshire dispose de personnes talentueuses qui l'aideront à sélectionner les actions", a déclaré Bill Smead, directeur des investissements chez Smead Capital Management à Phoenix. "Mais ce ne sera plus jamais la même chose.

PERTE D'HÉRITAGE

Pour les actionnaires, la signature de l'univers de Berkshire est sa réunion annuelle, un pèlerinage connu sous le nom de "Woodstock pour les capitalistes", où Buffett et Munger répondaient pendant plus de cinq heures aux questions des actionnaires.

C'est un week-end de shopping, de conférences d'investisseurs et d'événements qui attire des dizaines de milliers de personnes à Omaha au début du mois de mai, même si les fans peuvent suivre l'événement en streaming sur leur ordinateur personnel ou leur smartphone.

De nombreux actionnaires, notamment locaux, ont déclaré qu'ils continueraient à s'y rendre, mais d'autres sont moins sûrs d'eux.

"Ce qui nous a vraiment attachés à ces hommes, ce sont leurs conseils pour vivre une vie bien remplie en apprenant aux gens à penser clairement, à être honnêtes avec eux-mêmes, à apprendre de leurs erreurs et à éviter les calamités", a déclaré Whitney Tilson, un investisseur qui a précédemment dirigé T2 Partners et Kase Capital et qui a assisté à de nombreuses réunions.

En mai 2020, au plus fort de la pandémie, M. Buffett a tenu la réunion virtuellement depuis Omaha. Munger n'y a pas participé.

"Je n'ai pas l'impression d'assister à une réunion annuelle parce que mon partenaire depuis 60 ans, Charlie Munger, n'est pas assis ici", a déclaré M. Buffett. "Je pense que la plupart des gens qui viennent à notre réunion le font pour écouter Charlie.