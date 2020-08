BERKSHIRE HATHAWAY : investit dans des conglomérats japonais

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berkshire Hathaway a annoncé avoir acquis au cours des douze derniers mois des participations d'environ 5% dans cinq des plus grandes sociétés de négoce de matières premières du Japon : Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co et Sumitomo. Evalué à plus de 6 milliards de dollars, la société d’investissement de Warren Buffett a précisé qu’elle se réservait la possibilité de monter jusqu’à 9,9% du capital de ces conglomérats, connus sous le nom de "sogo shosha".