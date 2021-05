BERKSHIRE HATHAWAY : les comptes repassent dans le vert

Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir des résultats en forte hausse au premier trimestre. La société d'investissement de Warren Buffett a enregistré un profit net de 11,71 milliards de dollars, soit 7 638 dollars par action, contre une perte nette de 49,75 milliards de dollars, soit – 30 653 dollars par action de classe A, un an plus tôt. Une règle comptable contraint la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de contrats dérivés.



Il s'agit, ce trimestre, de plus-values latentes, qui ont soutenu son profit net. Elles représentent 4,69 milliards de dollars contre des moins-values de 55,62 milliards au premier trimestre 2020. Elles concernent ses participations à hauteur de 2,8 milliards de dollars), qui ont profité de la progression des marchés ; le solde concernant ses produits dérivés.



Le résultat opérationnel, qui exclut les moins ou plus-values latentes et les éléments exceptionnels, a, lui, progressé de 19,5% à 7,018 milliards de dollars, soit 3 051,40 dollars par titre.



Ses activités d'assurance ont affiché un bénéfice en nette amélioration à 764 millions de dollars contre un profit de 363 millions de dollars, un an auparavant. Il possède notamment le réassureur General Re.



Les profits des activités dans les secteurs du chemin de fer (Burlington Northern Santa Fe), des utilities (PacifiCorp) et de l'énergie ont, eux, augmenté de 11,6% à 1,95 milliard de dollars.



Les revenus a progressé de 5,4% à 64,6 milliards de dollars.



Berkshire Hathaway a racheté pour 6,6 milliards de dollars de ses propres actions après en avoir encore acheté pour 9 milliards de dollars au quatrième trimestre.



Pour autant groupe a fini le trimestre avec une trésorerie 145,4 milliards de dollars, contre 138,3 milliards de dollars trois mois plus tôt.