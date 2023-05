BYD renforce ses compétences en matière de conduite autonome grâce à une nouvelle unité et à des embauches massives

Entre 4 000 et 5 000 ingénieurs logiciels ont été embauchés récemment, a déclaré Stella Li, vice-présidente senior de BYD, lors d'un forum d'investisseurs ce mois-ci, lorsqu'on lui a demandé pourquoi le constructeur automobile était à la traîne dans les technologies d'automatisation et d'intelligence.

"Nous ne sommes pas en avance sur les autres, mais nous proposerons différents types d'innovations d'ici deux à trois ans", a-t-elle déclaré selon une transcription dont l'exactitude a été confirmée par l'entreprise.

Les annonces actuelles de BYD pour le recrutement d'ingénieurs spécialisés dans la conduite autonome, qui ciblent les meilleures universités chinoises telles que l'université de Zhejiang, indiquent que le recrutement est en cours.

BYD a mis en place une division de recherche sur la conduite intelligente à Shanghai l'année dernière, selon trois sources ayant une connaissance directe du dossier.

Auparavant, les ingénieurs travaillant sur la conduite autonome étaient dispersés dans différentes parties de l'entreprise et la nouvelle division permettra de mieux cibler les efforts de BYD en matière de technologies de conduite automatisée de haut niveau, ont-elles déclaré.

Les sources n'étaient pas autorisées à parler aux médias et ont refusé d'être identifiées. Le constructeur automobile, qui est détenu à 9,87 % par Berkshire Hathaway Inc, la société de Warren Buffett, et qui comptait quelque 660 000 employés en avril, a refusé de donner des précisions sur sa stratégie en matière de conduite autonome.

BYD a vendu quelque 510 000 voitures purement électriques et hybrides rechargeables en Chine au premier trimestre, ce qui représente près de 40 % des ventes de ce type de véhicules et près de quatre fois plus que Tesla Inc.

La plupart de ses voitures sont actuellement équipées de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) développés par Bosch.

En comparaison, des rivaux comme Tesla, Xpeng, Nio et Li Auto ont développé leurs propres fonctions de conduite automatisée qui sont plus avancées et peuvent, par exemple, permettre aux conducteurs de céder le contrôle de la voiture lorsqu'ils sont sur l'autoroute.

Cette année, BYD a également fait équipe avec les entreprises Nvidia et Horizon Robotics, spécialisées dans la technologie des puces pour la conduite autonome, expliquant qu'elle souhaitait développer des véhicules plus intelligents.

L'Orin de Nvidia, l'une des plateformes informatiques de conduite autonome les plus puissantes au monde, sera utilisée dans les séries de voitures Dynasty et Ocean de la prochaine génération, ont indiqué les entreprises.

Il s'agit dans les deux cas de modèles à grand volume et de nouvelles avancées dans les fonctions de conduite autonome de BYD permettraient de populariser la technologie en Chine.

Le Journey 5 d'Horizon Robotics, une alternative moins coûteuse à Orin, sera utilisé dans les berlines Han de BYD au cours du second semestre de cette année, selon l'une des trois sources.

Cela permettra d'équiper le modèle de nouvelles fonctionnalités comparables à la fonction Navigate on Autopilot de Tesla, a ajouté la source.

Fondée il y a tout juste 28 ans dans le sud de la Chine, BYD a surpassé ses rivaux dans le domaine des véhicules électriques en employant un niveau élevé d'intégration verticale, en développant et en fabriquant des batteries et d'autres composants clés par ses propres moyens.