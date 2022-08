Berkshire Hathaway : Berkeshire Hathaway accuse une perte nette trimestrielle faramineuse de 43,8 milliards d'euros

Berkshire Hathaway, la société dirigée par le milliardaire Warren Buffett, a fait état d'une perte de 43,8 milliards de dollars au deuxième trimestre à cause de la chute des marchés d'actions américains, après un bénéfice net de 28,1 milliards de dollars un an auparavant.



Le groupe a néanmoins vu son résultat d'exploitation progresser grâce à l'assurance et aux activités dans les chemins de fer. Son bénéfice d'exploitation a crû sur la période de 39% à 9,28 milliards de dollars.







"Le montant des gains/pertes d'investissement au cours d'un trimestre donné n'a généralement pas de sens", tempère Berkshire Hathaway dans son communiqué de résultats.









Le Canadien Greg Abel a été désigné pour succéder à la tête de Berkshire Hathaway au multimilliardaire Warren Buffet, surnommé "l'Oracle d'Omaha" - du nom de sa ville natale dans le Nebraska -, et qui fêtera ses 92 ans à la fin du mois.











Les investisseurs suivent de près Berkshire Hathaway car, avec sa dizaine d'activités, ses résultats reflètent généralement les tendances économiques générales.