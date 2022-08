Berkshire Hathaway Inc. : Dans le portefeuille de Warren Buffett

Warren Buffett a fait sa réputation au travers de sa holding cotée Berkshire Hathaway. L'entreprise emploie plus de 350 000 employés à travers le monde. La société est diversifiée dans des secteurs aussi différents que le textile, l’assurance, l’énergie, le transport ou l'industrie. Warren Buffett et son fidèle acolyte Charlie Munger sont tous deux principaux actionnaires de Berkshire Hathaway. Lorsque Warren ne peut ou ne veut pas acheter une société dans sa globalité, il prend des participations sous forme d'actions dans ces sociétés.

Regardons de plus près son portefeuille. Il recense uniquement ses positions américaines cotées en se basant sur le 13F publié chaque trimestre sur le site de la SEC (Securities and Exchange Commission). Le dernier rapport a été publié le 15 août 2022 et clôture le deuxième trimestre de cette année au 30 juin 2022. Ces rapports trimestriels énumèrent les actifs sous gestion des gestionnaires de placements ou des holdings cotées ayant un contrôle sur plus de 100 millions de dollars d’actifs et qui détiennent des positions américaines dites “longues”. Le formulaire 13F couvre ainsi les Registered Investment Advisers (RIA), les banques, les compagnies d'assurance, les hedge funds, les sociétés de fiducie, les fonds de pension ou encore les fonds communs de placement. Ce rapport est publié au plus tard 45 jours après la fin du trimestre concerné. Cette liste ne comprend que des positions américaines. En effet, ces fonds ou holdings ne sont obligés de déclarer que les actions négociées sur une bourse américaine.

Dans le cas de Berkshire Hathaway, de nombreuses détentions ne sont plus listées depuis que le conglomérat les a racheté dans leur entièreté. Son 13F ne mentionne donc que des positions américaines cotées dont il détient une participation minoritaire ou majoritaire via sa holding.

Warren Buffett détient 47 positions pour un encours total de plus de 300 milliards de dollars.

Voici son top 10 des positions en cours :

Au deuxième trimestre, l’investisseur de légende s’est renforcé dans Ally Financial (+234%), Occidental Petroleum (+16%), Celanese Corp (+16%), Paramount Global (+13%), Markel Corp (+11%), Activision Blizzard (+6%), Chevron (+1%) et Apple (+0,5%). Il s’est au contraire délesté de US Bancorp, Kroger, General Motors, STORE Capital Corp et a vendu totalement Royalty Pharma Plc et Verizon Communications.

Pour découvrir d'autres portefeuilles d'investisseurs de légende, cliquez ici.