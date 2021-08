Berkshire Hathaway : a racheté plus de 12 milliards de dollars d'actions propres au premier semestre

Berkshire Hathaway a publié un bénéfice net au second trimestre 2020 de 28,1 milliards de dollars, soit 18 488 dollars par actions de classe A, après un bénéfice de 26,3 milliards, ou 16 314 dollars par action, un an plus tôt à la même époque. Le bénéfice opérationnel, qui exclut les résultats d'investissements, est quant à lui passé de 5,5 à 6,7 milliards de dollars. La société d'investissement de Warren Buffett a précisé que ses bénéfices dans l'industrie, les services et la vente au détail, avaient parfois dépassé ceux d'avant la pandémie, après une année 2020 marquée par le covid.



Elle a également effectué environ 6 milliards de dollars de rachats d'actions au cours du trimestre, et 12,6 milliards sur le semestre.



Berkshire détenait 144,1 milliards de dollars de liquidités au 30 juin, contre environ 145,4 milliards de dollars de liquidités trois mois plus tôt.