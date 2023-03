Berkshire Hathaway accélère le rythme de ses rachats d'actions

Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, a accéléré le rythme de ses rachats d'actions, avec plus de 1,8 milliard de dollars d'actions rachetées cette année. Berkshire a indiqué qu'au 8 mars, elle avait l'équivalent de 1 455 698 actions de classe A en circulation, soit 4 035 de moins qu'à la fin de l'année et 2 537 de moins que le 13 février, ce qui reflète les rachats.Berkshire a terminé l'année 2022 avec 128,6 milliards de dollars de liquidités.



Le conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, possède des dizaines d'entreprises, dont l'assurance automobile Geico et le chemin de fer BNSF, ainsi que des actions telles qu'Apple Inc et Bank of America Corp. Buffett détient 15,6 % des actions de Berkshire.