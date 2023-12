Berkshire Hathaway Inc. (Berkshire) est une société holding détenant des filiales engagées dans diverses activités commerciales. Les diverses activités commerciales de Berkshire comprennent des activités d'assurance menées à la fois sur une base primaire et sur une base de réassurance. Ses segments comprennent l'assurance, qui comprend GEICO, Berkshire Hathaway Primary Group et Berkshire Hathaway Reinsurance Group ; les chemins de fer (BNSF), qui comprennent l'exploitation de réseaux ferroviaires en Amérique du Nord par l'intermédiaire de Burlington Northern Santa Fe LLC ; Berkshire Hathaway Energy, qui comprend les services publics réglementés d'électricité et de gaz ; Manufacturing, qui comprend la fabrication de divers produits, notamment des produits industriels, de consommation et de construction ; McLane Company, qui comprend la distribution en gros de produits alimentaires et non alimentaires ; Service et vente au détail, qui propose des programmes de propriété partagée d'avions, la formation de pilotes d'avion, la distribution de composants électroniques et diverses activités de vente au détail, et Pilot Travel Centers (Pilot).

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation