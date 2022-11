Berkshire Hathaway affiche une perte trimestrielle alors que ses actions chutent

La perte nette de 2,69 milliards de dollars, ou 1 832 $ par action de catégorie A, se compare à un bénéfice de 10,34 milliards de dollars, ou 6 882 $ par action, un an plus tôt.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 20 % pour atteindre 7,76 milliards de dollars, ou environ 5 294 $ par action de catégorie A, contre 6,47 milliards de dollars, ou environ 4 331 $ par action, un an plus tôt, grâce à des gains de change et à l'amélioration de plusieurs entreprises.

Berkshire a également racheté 1,05 milliard de dollars de ses propres actions au cours du trimestre, et a racheté 5,25 milliards de dollars cette année.