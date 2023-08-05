* ANNONCE SES RÉSULTATS POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2023
* BÉNÉFICE NET TRIMESTRIEL ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE BERKSHIRE : 35 912 MILLIONS DE DOLLARS, CONTRE UNE PERTE DE 43 621 MILLIONS DE DOLLARS L'ANNÉE PRÉCÉDENTE.
* BÉNÉFICE D'EXPLOITATION TRIMESTRIEL 10 043 MILLIONS DE DOLLARS CONTRE 9 417 MILLIONS DE DOLLARS L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
* BÉNÉFICE NET TRIMESTRIEL PAR ACTION MOYENNE ÉQUIVALENTE DE CATÉGORIE A 24 775
* GAIN NET DES INVESTISSEMENTS ET DES PRODUITS DÉRIVÉS AU DEUXIÈME TRIMESTRE 25 869 MILLIONS DE DOLLARS, CONTRE UNE PERTE DE 53 038 MILLIONS DE DOLLARS À L'EXERCICE PRÉCÉDENT.
* AU 30 JUIN 2023, LE FLOTTANT D'ASSURANCE (LE PASSIF NET QUE NOUS ASSUMONS EN VERTU DES CONTRATS D'ASSURANCE) S'ÉLEVAIT À ENVIRON 166 MILLIARDS DE DOLLARS.
* ENVIRON 1,4 MILLIARD DE DOLLARS ONT ÉTÉ UTILISÉS POUR RACHETER DES ACTIONS BERKSHIRE AU COURS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023.
* AU 30 JUIN 2023, IL Y AVAIT 1 447 541 ACTIONS ÉQUIVALENTES DE CLASSE A EN CIRCULATION.
* BERKSHIRE HATHAWAY - ENVIRON 78% DE LA JUSTE VALEUR GLOBALE DES INVESTISSEMENTS EN ACTIONS CONCENTRÉS DANS AMEX, APPLE, BOFA, CHEVRON, COCA-COLA AU 30 JUIN
* BERKSHIRE HATHAWAY-BERKSHIRE HATHAWAY INC -- BERKSHIRE DÉCLARE AVOIR 147,4 MILLIARDS DE DOLLARS DE LIQUIDITÉS ET D'ÉQUIVALENTS AU 30 JUIN.
* BERKSHIRE HATHAWAY A ACHETÉ POUR 4,57 MILLIARDS DE DOLLARS D'ACTIONS ET VENDU POUR 12,55 MILLIARDS DE DOLLARS D'ACTIONS AU COURS DU DEUXIÈME TRIMESTRE.
* La société a racheté peu ou pas d'actions ordinaires au cours du troisième trimestre jusqu'au 26 juillet - RAPPORT TRIMESTRIEL Autres informations sur la société :