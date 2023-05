Berkshire Hathaway augmente sa participation dans Occidental Petroleum à 24,4%.

Berkshire Hathaway Inc a déclaré jeudi avoir acquis de nouvelles actions d'Occidental Petroleum Corp, portant sa participation dans la compagnie pétrolière à 24,4 %.

Dans un document réglementaire, le conglomérat contrôlé par le milliardaire Warren Buffett a déclaré avoir payé environ 201 millions de dollars pour 3,46 millions d'actions Occidental entre le 16 et le 18 mai.

Berkshire a acheté des actions Occidental lors de chacune des six dernières séances boursières, payant environ 327 millions de dollars pour 5,62 millions d'actions.

Il possède désormais environ 217,3 millions d'actions Occidental pour une valeur de 12,7 milliards de dollars.

Berkshire possède également environ 9,5 milliards de dollars d'actions privilégiées Occidental, assorties d'un dividende annuel de 8 %, ainsi que des bons de souscription permettant d'acheter 5 milliards de dollars d'actions ordinaires Occidental au prix de 59,62 dollars l'unité.

Le cours de l'action Occidental a clôturé jeudi en baisse de 67 cents, à 58,25 dollars.

Berkshire a acquis les actions privilégiées et les bons de souscription en 2019 lorsqu'il a aidé à financer l'achat par Occidental, basé à Houston, d'Anadarko Petroleum Corp.

Il a commencé à acheter des actions ordinaires au début de l'année dernière, à peu près au moment où la Russie a envahi l'Ukraine et où les prix du pétrole ont augmenté.

Lors de la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire le 6 mai, Buffett a souligné la présence d'Occidental dans le bassin permien, qui représente une part importante de la production de brut aux États-Unis, et a qualifié la PDG d'Occidental, Vicki Hollub, de "gestionnaire extraordinaire".

Il a également tenté de mettre fin aux spéculations selon lesquelles Berkshire pourrait acheter Occidental et diversifier davantage son propre portefeuille énergétique.

"Nous n'allons pas acheter le contrôle", a-t-il déclaré. "Nous avons la bonne équipe de direction... nous ne saurions pas quoi en faire".

Berkshire avait accumulé une participation de 22,6 % dans la compagnie ferroviaire BNSF avant de payer 26,5 milliards de dollars pour le reste en 2010.

Buffett, 92 ans, dirige Berkshire depuis 1965.

La société basée à Omaha, dans le Nebraska, possède des dizaines d'entreprises, dont l'assurance automobile Geico et de nombreuses sociétés de vente au détail et de fabrication, ainsi que des actions telles qu'Apple Inc. (article rédigé par Jonathan Stempel à New York et révisé par Gerry Doyle).