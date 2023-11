Berkshire Hathaway, dirigée par Warren Buffett, a liquidé ses participations dans General Motors et Procter & Gamble, tout en réduisant sa part dans Amazon, portant sa réserve de trésorerie à un sommet historique de 157,2 milliards de dollars.

Berkshire Hathaway, le conglomérat piloté par le milliardaire Warren Buffett, a annoncé avoir vendu ses parts dans General Motors (GM) et Procter & Gamble (P&G), ainsi que la réduction de sa participation dans Amazon de 5%. Selon le document réglementaire dévoilant ses investissements en actions cotées aux États-Unis au 30 septembre, les actions de GM et P&G, précédemment évaluées à 848 millions et 48 millions de dollars en juin, ne figurent plus dans le portefeuille. Par ailleurs, Berkshire semble avoir également cédé sa participation dans Celanese, une entreprise de matériaux spécialisés, qui s'élevait à 621 millions de dollars.



La firme a acquis une nouvelle position avec une participation de 8 millions de dollars dans Atlanta Braves Holdings, qui contrôle indirectement l'équipe de baseball des Braves d'Atlanta et le complexe immobilier mixte The Battery Atlanta. Cette acquisition fait suite à la scission des Braves d'avec Liberty Media, un autre investissement de Berkshire, en juillet.

156,8 Mds$ de trésorerie

Le portefeuille d'actions de Berkshire, basé à Omaha dans le Nebraska, s'élevait à 318,6 milliards de dollars au 30 septembre. Au cours du troisième trimestre, l'entreprise a vendu pour 7 milliards de dollars d'actions, y compris une partie significative de son investissement dans Chevron, et n'en a acheté que pour 1,7 milliard. Cette période a été marquée par une baisse de la valeur de ses actions, notamment Apple, dont le cours a chuté de 12%.



Sur l'ensemble de l'année 2023, Berkshire a vendu pour 23,6 milliards de dollars d'actions de plus qu'elle n'en a achetées, contribuant ainsi à l'augmentation de sa réserve de trésorerie, qui est désormais équivalente à sa participation de 156,8 milliards de dollars dans le fabricant de l'iPhone.



Le dépôt réglementaire ne précise pas quels investissements sont attribuables à Buffett ou à ses gestionnaires de portefeuille, Todd Combs et Ted Weschler, ni les raisons de ces mouvements de capitaux. Les investissements importants sont généralement ceux de Buffett, et les investisseurs ont tendance à suivre les traces de Berkshire, compte tenu de la réputation de Buffett en tant qu'un des plus grands investisseurs mondiaux.



Berkshire a également choisi de ne pas divulguer certains de ses investissements, demandant un traitement confidentiel auprès de la SEC. Par le passé, l'entreprise a déjà demandé une telle confidentialité pour des investissements majeurs, comme ceux dans IBM et Exxon Mobil il y a plus de dix ans, qui ne font plus partie de ses actifs actuels.



Parmi les autres ventes du troisième trimestre, Berkshire a finalisé sa sortie du développeur de jeux vidéo Activision Blizzard, récemment acquis par Microsoft, et a réduit ses parts dans l'assureur vie Globe Life. L'entreprise a aussi vendu environ deux tiers de sa participation dans le groupe Markel, un changement notable étant donné que certains investisseurs considéraient ces dernières années cette compagnie d'assurance et d'investissement comme un "mini-Berkshire".



Warren Buffett, âgé de 93 ans, dirige Berkshire Hathaway depuis 1965. Son conglomérat détient également des dizaines d'entreprises dans divers secteurs, incluant l'assureur automobile Geico, la compagnie ferroviaire BNSF, des entreprises d'énergie et industrielles, ainsi que des marques de consommation telles que Benjamin Moore, Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Loom et See's Candies.



L'augmentation de la trésorerie de Berkshire Hathaway suscite des interrogations sur les futures stratégies d'investissement de l'entreprise, notamment dans un contexte économique incertain. Les analystes spéculent sur de possibles acquisitions majeures ou des rachats d'actions propres, des mouvements typiques de la stratégie de Warren Buffett. Cette réserve de liquidités pourrait également servir de tampon contre les fluctuations du marché, permettant à Berkshire de naviguer plus aisément à travers les périodes de volatilité. Les décisions d'investissement de Berkshire sont scrutées de près par la communauté financière, car elles peuvent signaler des tendances et des opportunités dans divers secteurs de l'économie.