Berkshire investit dans Capital One et se sépare de quatre titres

Berkshire Hathaway Inc. a annoncé lundi qu'elle avait commencé à investir dans Capital One Financial Corp. tout en se retirant de quatre autres titres, la société dirigée par Warren Buffett ayant réduit son exposition aux actions.

La société de Buffett a fait cette déclaration dans un document réglementaire énumérant ses actions négociées aux États-Unis au 31 mars.

Les actions de Capital One ont augmenté de 5,7 % dans les échanges après les heures de bureau, après que Berkshire a annoncé une participation de 9,92 millions d'actions d'une valeur d'environ 954 millions de dollars.

La banque basée à McLean, en Virginie, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans sa déclaration de lundi, Berkshire a également révélé une nouvelle participation de 41,3 millions de dollars dans Diageo Plc, le fabricant de boissons alcoolisées telles que Johnnie Walker et Guinness.

Berkshire s'est également débarrassé de ses participations dans Bank of New York Mellon Corp et US Bancorp, ainsi que dans le fabricant de puces taïwanais TSMC et la chaîne de magasins de meubles RH.

La société de Buffett a été un vendeur net d'actions au cours du trimestre, achetant 2,87 milliards de dollars et vendant 13,28 milliards de dollars, car elle a consacré des ressources ailleurs, notamment 8,2 milliards de dollars pour augmenter sa participation dans l'exploitant de relais routiers Pilot Travel Centers, qui est passée de 38,6 % à 80 %.

Près de la moitié de ses ventes d'actions ont concerné Chevron Corp , bien que Berkshire possède toujours une participation de 23,7 % dans une autre compagnie pétrolière, Occidental Petroleum Corp.

Le conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, a terminé le mois de mars avec 130,6 milliards de dollars de liquidités.

La déclaration de lundi ne précise pas quels sont les investissements de Buffett et ceux de ses gestionnaires de portefeuille Todd Combs et Ted Weschler, bien que les investissements les plus importants soient généralement ceux de Buffett.

Les investisseurs essaient souvent de suivre les mouvements de Berkshire, ce qui reflète la réputation de Buffett.

BERKSHIRE ACHÈTE DAVANTAGE D'ACTIONS D'APPLE ET DE BANK OF AMERICA

Malgré les ventes, Berkshire continue d'investir dans plusieurs sociétés de services financiers.

Il s'agit notamment de Bank of America Corp et d'American Express Corp, dans lesquelles les participations respectives de Berkshire de 29,5 milliards de dollars et de 25 milliards de dollars en font ses plus importantes participations, à l'exception d'une participation de 151 milliards de dollars dans Apple Inc.

Berkshire a acheté davantage d'actions Apple et Bank of America au cours du trimestre.

"Les banques fiduciaires telles que BNY Mellon ont vu les pressions sur les dépôts augmenter alors que la [Réserve fédérale américaine] passe à la réduction quantitative", a déclaré David Smith, analyste chez Autonomous Research.

En revanche, les actifs à haut rendement des spécialistes des cartes de crédit tels que Capital One les placent en meilleure position pour absorber l'augmentation des coûts de financement et éviter les problèmes de liquidité, a-t-il ajouté.

Berkshire possède également des dizaines d'entreprises opérationnelles, dont la compagnie ferroviaire BNSF, l'assurance automobile Geico et de nombreuses unités dans les secteurs de l'énergie, de la fabrication et de la consommation.

Buffett s'est débarrassé de ce qui restait de sa participation dans TSMC six mois après avoir surpris les investisseurs en révélant un investissement de 4,1 milliards de dollars.

Ce mois-ci, il a déclaré aux investisseurs qu'il avait réévalué les risques liés à l'investissement à Taïwan, car la Chine craint de plus en plus d'envahir l'île ou de tenter de la récupérer. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Reportage complémentaire de Nupur Anand ; Rédaction de Chris Reese et Anna Driver)